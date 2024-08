Els peatges per subscripció: coneix el mètode de pagament de moda

Si estàs de vacances o viatges sovint per motius d'oci, temes familiars o laborals, segur que has hagut de passar per més d'un peatge. Tot i que, a molts llocs els peatges ja s'han eliminat, encara hi ha zones d'Espanya on n'hi ha. I això continuarà fins al 2074. Per tal de fer el pagament d'aquests peatges, hi ha diverses formes. En aquest article descobriràs què passa a l'A-636.

Com funciona el peatge per subscripció?

Aquest peatge uneix els municipis de Beasain i Bergara, té un preu de 3,08 euros i es paga amb subscripció. Es tracta d'un sistema que encara és poc convencional a Espanya, perquè aquests peatges no tenen cabines ni, per tant, treballadors.

El funcionament és gràcies a la lectura de la matrícula de cada vehicle i això s'aconsegueix amb uns arcs que incorporen càmeres amb la tecnologia free-flow. Tot i això, diem que és per subscripció, ja que perquè es produeixi el cobrament has de donar-te d'alta a ABIATU, en la qual actives el cobrament posant la teva targeta. També és possible pagar amb un telepeatge Abiatu o ViaT.

És a dir, es tracta d'un mètode de cobrament molt similar al que es fa servir a Portugal. Un dels grans avantatges que tenen aquests peatges és l'impacte mediambiental, perquè aconsegueix evitar que els cotxes s'aturin abans de passar la barrera.

També s'ofereixen descomptes per a aquells que viatgin molt per aquest peatge de l'A-636. Per exemple:

25% de descompte: si fas entre 1 i 8 viatges.

si fas entre 1 i 8 viatges. 55% de descompte: si fas entre 9 i 20 viatges.

si fas entre 9 i 20 viatges. 75% de descompte: si fas més de 21 viatges.

Els peatges que trobem a Portugal i a algunes zones d'Espanya / ARXIU | MIREIA ARSO

No obstant això, encara que sembli una cosa molt nova, aquest peatge està obert des de l'any 2022 i marca la tendència que hi ha al món pel que fa a l'automatització dels peatges.

Què passa si no estic subscrit i m'he saltat el peatge?

Tot i que ja fa dos anys que està instal·lat, és normal que molts no sàpiguen de l'existència d'aquest peatge. De fet, és possible que, fins i tot, més d'un se l'hagi saltat sense saber-ho. En aquests casos en què no estiguis registrat, t'arribarà una carta perquè abonis el corresponent amb els passos que cal seguir per pagar.

Així doncs, si decideixes no pagar el cost del peatge, t'enfrontaràs a multes que van des dels 100 fins als 150 euros. Per tant, si te l'has saltat i no ho sabies, la multa t'arribarà directament a casa teva.