Les recomanacions de les autoritats i la DGT a l'hora d'evitar furts a l'estiu

Els lladres no descansen ni a l'hivern ni a l'estiu. A més, el període estival és un dels més fàcils a l'hora de robar; ja que deixem la casa buida en més d'un cas. Anar de vacances, estar més tranquil i no pensar en preocupacions. A més, viatjar en cotxe pot fer que baixem la guàrdia en les àrees de descans. Per això, la DGT i la Guàrdia Civil van iniciar una sèrie de campanyes especials per a aquests moments de l'any, precisament per advertir de l'augment de robatoris a les carreteres. En concret, n'hi ha una a tot Espanya que és la que arriba al podi en aquest desafortunat àmbit.

Quina és la carretera on més robatoris es produeixen a Espanya?

Cal destacar que aquests robatoris o furts es refereixen als que es produeixen a les àrees de descans o servei, és a dir no són persecucions ni mentre que el cotxe està en marxa.

Per això, des de la DGT s'assegura que la carretera on es cometen més robatoris és a l'AP-7, més concretament al tram entre Barcelona i la Jonquera. Tot i això, es tracta d'una carretera força important que recorre tot el nostre litoral mediterrani des de la frontera amb França fins a Vera, a Almeria.

La forma d'actuar dels lladres és força variada, ja que fins i tot als peatges aprofiten per robar. Tot i això, la més comuna es tracta de distreure el conductor i els seus ocupants, mentre un altre company procedeix a robar els objectes de l'interior del cotxe.

Per tant, s'ha de tenir molta cura i precaució a les àrees de servei i de descans, ja que són els llocs on aquests lladres aprofiten per actuar.

Busquen les distraccions per robar-te els objectes de valor del vehicle / freepik

Consells per evitar aquest tipus de robatoris

Com hem vist, els robatoris a l'AP-7 es produeixen en aquestes zones tan concorregudes i més ara a l'estiu. Per això, cal prendre les màximes precaucions i seguir una sèrie de consells, tant dels Mossos d'Esquadra com de la DGT:

Trieu bé la ubicació: Opteu per àrees de descans ben il·luminades i concorregudes. Si és possible, atura't a prop de l'entrada o d'altres persones.

Opteu per àrees de descans ben il·luminades i concorregudes. Si és possible, atura't a prop de l'entrada o d'altres persones. No deixis objectes de valor a la vista: Guarda les teves pertinences al maleter o sota els seients, fora de la vista. Considereu cobrir els objectes amb una manta o funda si no tens espai per guardar-los.

Guarda les teves pertinences al maleter o sota els seients, fora de la vista. Considereu cobrir els objectes amb una manta o funda si no tens espai per guardar-los. Tanca el cotxe adequadament: Assegura't de tancar totes les portes i finestres del cotxe, fins i tot si només baixes per un moment. Verifica que els panys estiguin funcionant correctament.

Assegura't de tancar totes les portes i finestres del cotxe, fins i tot si només baixes per un moment. Verifica que els panys estiguin funcionant correctament. Evita distraccions: No t'allunyis massa del cotxe o perdis de vista les teves pertinences mentre t'atures. Si és possible, deixa algú dins del cotxe mentre fas la parada.

No t'allunyis massa del cotxe o perdis de vista les teves pertinences mentre t'atures. Si és possible, Reviseu l'entorn abans de baixar: Observa si hi ha persones sospitoses o comportament inusual abans de sortir del cotxe i si et sents insegur, considera canviar d'àrea de descans.

Cometen dos furts en una àrea de servei de l’AP-7 a la demarcació de Tarragona. Fem un dispositiu i detenim dos dels lladres multireincidents. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions pic.twitter.com/3BwUPWLqPj — Mossos (@mossos) February 22, 2023

Aquests consells et poden ajudar a reduir el risc de robatori mentre fas parades a la carretera. Sempre és millor estar atent i prendre precaucions addicionals per protegir les teves pertinences i el cotxe.