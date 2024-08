Descobreix com un conductor va treure el cep del vehicle immobilitzat

Quan un conductor comet una infracció i està sota els efectes de l'alcohol o drogues, per exemple, i va sol, el més normal és que el vehicle quedi estacionat al voral de la carretera amb un cep, per tal d'evitar qualsevol accident. Però, saps que hi ha una manera de treure el cep? T'ho expliquem.

A Espanya no és tan comú utilitzar-los, però es poden emprar. Principalment quan l'ajuntament no disposa de grues.

Aquest objecte serveix a les autoritats per immobilitzar aquells vehicles mal estacionats o si es considera que el teu cotxe és un perill per conduir. Un element que només es podrà retirar de manera legal posant-se en contacte amb l'estament que l'hagi col·locat, normalment l'ajuntament i la policia.

No obstant això, un conductor ha demostrat com treure aquest objecte amb un mètode força peculiar, alhora que intuïtiu. No cal dir que retirar el cep de la teva roda és il·legal i t'enfrontaràs a multes.

Quin mètode ha fet servir el conductor per treure el cep?

La realitat és que el mètode no té res de sobrenatural, ja que és una cosa realment simple. Bàsicament, el conductor va decidir treure la roda que tenia el cep posat i va posar la de recanvi. Simple, senzill i efectiu.

Això no obstant, és un mètode que no s'ha de replicar, perquè estaries cometent una infracció. De fet, per fer-ho podries, fins i tot, empitjorar encara més la situació, ja que et tocaria pagar per cometre dos actes il·legals.

De fet, treure un cep és pràcticament impossible i estan pensats, precisament, perquè no ho puguis fer. Tret que comptis amb les eines pertinents, no podràs retirar-ho. Per això, aquest usuari realment no ha tret el cep de la roda, només l'ha canviat per la de recanvi.

Fer el canvi d'una roda per un altre i adeu al problema del cep / freepik

Què puc fer si em posen un cep?

Per norma general, si et posen un cep hauràs de seguir els passos que indica el paper de la sanció. No obstant això, també és possible que t'enviïn una carta al teu domicili, però també s'hi indicarà els passos a seguir.

Com esmentem anteriorment, el més important serà posar-te en contacte amb l'estament que et va imposar la multa. També és probable que et preguntis en quines situacions és possible que et posin un cep a la roda. Aquests serien alguns dels casos més comuns:

No porteu la documentació en regla

Aparcar durant molt de temps en un mateix lloc

Cometre una infracció i no respectar la normativa, igual que per no pagar gaires multes de trànsit

És legal comprar ceps a Espanya?

Al nostre país, la compra de ceps per a rodes de cotxes no és il·legal en si mateixa, però el seu ús està molt regulat. Hi ha una sèrie de punts claus sobre la legalitat d'aquesta eina i el seu ús:

Ús per particulars: l'ús de ceps per particulars o empreses privades per b loquejar vehicles en propietats privades, com pàrquings, pot ser problemàtic i podria ser considerat il·legal o donar lloc a accions legals per part del propietari del vehicle afectat. En molts caso s, només les autoritats tenen la potestat de fer servir aquests dispositius.

l'ús de ceps per particulars o empreses privades per b com pàrquings, pot ser problemàtic i podria ser considerat il·legal o donar lloc a accions legals per part del propietari del vehicle afectat. En molts caso Ús per autoritats: en la majoria dels casos, només les autoritats locals o empreses de grues autoritzades poden fer servir ceps legalment . Aquests dispositius es fan servir per assegurar que un vehicle que ha comès una infracció no es mogui fins que es pagui la multa corresponent.

en la majoria dels casos, només . Aquests dispositius es fan servir per assegurar que un vehicle que ha comès una infracció no es mogui fins que es pagui la multa corresponent. Possibles conseqüències legals: si una persona fa servir un cep per bloquejar un vehicle de manera no autoritzada, podria enfrontar-se a denúncies per coaccions, danys a la propietat o per immobilització il·legal del vehicle.

En resum, encara que pots comprar un cep a Espanya, el seu ús fora dels contextos legals autoritzats pot portar conseqüències legals.