Els objectes que mai has de deixar en el cotxe, segons la Guàrdia Civil

En tenir un vehicle, hem de ser molt conscients que no podem posar articles o productes dins d'ell, sense nosaltres ser-hi, ja que això podria provocar un furt. Els lladres aprofiten qualsevol oportunitat per robar. Això farà que, una sola badada, ens pugui sortir molt car. Així doncs, des de la Guàrdia Civil ens recomanen que mai deixem aquest objecte tan comú dins el vehicle.

L'objecte que la Guàrdia Civil recomana no guardar a la guantera

Un d'aquests costums dels quals parlem és força negatiu, ja que es tracta de guardar objectes de valor dins del nostre cotxe.

Molts lladres desisteixen d'intentar robar si no troben res. Per això, la Guàrdia Civil posa l'accent en aquest costum, però ho explica més concretament amb les claus de casa.

A l'època estiuenca moltíssims espanyols surten de viatge a les segones residències o, simplement, a algun pis llogat o hotel. Per això, alguns tenen el costum de guardar les claus de la seva residència principal a la guantera.

Tot i això, la Guàrdia Civil ja ha informat que no són pocs els casos de persones que han patit robatoris al seu cotxe i es van emportar les claus. Hem de tenir en compte que entre els papers del cotxe, com l'assegurança, pot quedar reflectida l'adreça del nostre domicili; així doncs, els estàs posant en safata els lladres per assaltar casa teva.

Ja no farà falta que entrin a casa teva d'aquesta manera / tonodiaz

Aquesta pràctica, aparentment, inofensiva et pot arruïnar completament les vacances. Per això, els objectes de valor porta'ls sempre amb tu i si no queda cap altre remei que deixar-los al cotxe, mai a la vista.

Altres objectes que mai hauries de guardar al cotxe

Deixar objectes de valor al cotxe pot ser un risc significatiu, ja que els lladres solen buscar vehicles amb objectes visibles per robar. Aquí hi ha una llista d'objectes que mai no hauries de deixar al cotxe per si et roben:

Carteres o moneders amb efectiu: Són un objectiu fàcil i temptador.

Són un objectiu fàcil i temptador. Targetes de crèdit i dèbit: Poden ser usades ràpidament abans que les puguis cancel·lar.

Poden ser usades ràpidament abans que les puguis cancel·lar. Dispositius electrònics: Contenen informació personal valuosa i són costosos i fàcils de vendre al mercat negre.

Contenen informació personal valuosa i són costosos i fàcils de vendre al mercat negre. Receptes o medicaments controlats: Poden ser robats per a ús indegut o venda.

Poden ser robats per a ús indegut o venda. Joieria, rellotges: Són fàcilment vendibles i difícils de rastrejar.

Són fàcilment vendibles i difícils de rastrejar. Bicicletes, taules de surf, equip d'escalada, etc. Solen ser costosos i fàcils de revendre.

Solen ser costosos i fàcils de revendre. Fins i tot, si no és de valor: De vegades els lladres trenquen les finestres només per investigar si una bossa o una caixa conté una mica de valor.

Per minimitzar el risc de robatori, és millor evitar deixar aquests objectes al cotxe. Si ho has de fer, assegura't d'ocultar-los fora de la vista, preferiblement al maleter, i no en llocs obvis com la guantera.