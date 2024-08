Pots evitar donar positiu en drogues amb algun truc?

La carretera sol ser molt perillosa i més quan ens trobem davant conductors beguts o drogats. Per aquest motiu la DGT instal·la radars a les carreteres espanyoles, entre altres. A més, les forces de seguretat col·laboren en la regulació del trànsit i la seva normativa. Així doncs, segur que en més d'una ocasió has intentat esquivar algun control policial o evitar radars amb aplicacions, etc. Però, realment tots el que s'explica sobre com evitar un control policial o radars és cert? I què passa si has pres drogues? Descobreix els falsos mites que hi ha al respecte.

Tot i això, encara persisteixen nombrosos mites sobre suposats “trucs” que, segons alguns, poden ajudar a evitar donar positiu en aquestes proves. Des d'esperar un parell d'hores fins a prendre grans de cafè o fer exercici intens, aquests mètodes no només són ineficaços, sinó que també poden donar una falsa sensació de seguretat.

El mite de l'espera i el cafè: Efectiu?

Algunes persones creuen que, simplement esperant entre una i dues hores després de consumir drogues, desapareixeran de l'organisme. No obstant això, la realitat és que moltes drogues romanen al cos molt més temps del que es pensa. La Guàrdia Civil utilitza proves de saliva que poden detectar substàncies, fins i tot, hores després del consum, fent que aquest truc sigui completament inútil.

D'altra banda, prendre grans de cafè, begudes energètiques o llimona tampoc no canviarà el resultat de la prova. Encara que el cafè pot fer-te sentir més despert, no té cap efecte sobre les drogues al cos. Els dispositius utilitzats als controls estan dissenyats per detectar les substàncies molecularment, cosa que no es pot dissimular amb productes tan bàsics.

El cafè no t'ajudarà a donar negatiu en el test de drogues / Valeria_aksakova / Freepik

Beure aigua o fer esport: més mites desemmascarats

Beure grans quantitats d'aigua per diluir l'orina o la saliva és un altre consell popular que, malauradament per a aquells que ho intenten, no funciona. Els mètodes d'anàlisi actuals són capaços de detectar les drogues en concentracions molt baixes, la qual cosa significa que l'aigua no pot amagar la seva presència. A més, la dilució excessiva de la mostra pot aixecar sospites i fer proves addicionals.

Fer esport per suar les substàncies tampoc no és una solució efectiva. Tot i que, l'exercici té molts beneficis, no accelera significativament l'eliminació de drogues de l'organisme. Els metabòlits de les drogues no s'excreten de manera rellevant a través de la suor, sinó que són processats pel fetge i eliminats principalment per l'orina i la respiració.

Dormir no elimina les drogues

Un altre mite comú és que dormir una estona abans de fer front a un control pot ajudar a donar negatiu. No obstant això, dormir no accelera el metabolisme de les drogues. Encara que el cos continua processant substàncies mentre descansem, el temps que es passa dormint no és suficient per garantir que la droga s'hagi eliminat del tot.

L'única manera segura: no consumir

La conclusió és clara: no hi ha cap truc que garanteixi evitar un positiu en un control de drogues de la Guàrdia Civil. Els controls estan dissenyats per ser precisos i resistents als intents de manipulació. L'única manera segura de no donar positiu és abstenir-se de consumir substàncies il·legals o prohibides abans de posar-se al volant.

¡Que no te lien! Estos trucos NO FUNCIONAN para eludir control de #drogas:

❌Esperar 1-2 horas

❌Tomar granos de café, bebidas energéticas, limón

❌Beber agua

❌Hacer deporte/sudar

❌Dormir un rato



Solo FUNCIONA:

✅ No consumirlas si vas a conducir#CeroRiesgos pic.twitter.com/4knG4OKae8 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) June 17, 2023

Recordem que aquests controls no són un caprici, sinó una mesura necessària per garantir la seguretat a les carreteres. Conduir sota els efectes de les drogues no només posa en risc la teva vida, sinó també la dels altres. La millor decisió que pots prendre és no consumir i assegurar-te que sempre estàs en condicions òptimes per conduir.