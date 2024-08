Així són les motos camuflades de la DGT que et multen sense que te n'adonis

Els sistemes de radars són cada vegada més sofisticats però, sobretot, més silenciosos. Un dels mètodes 'de moda' per a controlar que es compleix la normativa de velocitat és el de vehicles camuflats o 'disfressats' de paisans.

El més comú és veure cotxes, però aquest estiu s'han començat a utilitzar també motocicletes, que poden passar fins i tot més desapercebudes. Aquest 'modus operandi' de la policia de carretera no arriba per sorpresa: Pere Navarro, director de la Direcció General de Trànsit (DGT), va confirmar fa uns mesos la implementació d'aquest nou mètode de control de trànsit, fixant la seva data d'inauguració per tot el país durant l'estiu de 2024.

Com identificar-les

Aquest sistema de vigilància s'inclou al xassís del vehicle. Es tracta de radars mòbils de tipus velolaser, un dels cinemòmetres més eficients i precisos de la DGT. I encara que la finalitat d'aquestes motos patrulla sigui controlar les carreteres sense ser percebudes, per la qual cosa són de colors comercials i no porten distintius oficials, és possible identificar-les. Per a això, et resumim quines són les seves característiques principals: