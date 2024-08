Els consells de la Guàrdia Civil per evitar robatoris a les benzineres i àrees de descans

Tot i que, ja estem a finals d'agost, encara hi ha moltes persones que continuen de vacances. A més, els caps de setmana amb aquest bon temps fa que molts escapin de la rutina i aprofitin per desconnectar, encara que sigui a un lloc proper. Així doncs, és important que si fem viatges amb el vehicle ens anem aturant de tant en tant per descansar a les àrees de descans. Però compte amb els lladres perquè la finalització de l'agost no vol dir que ells s'aturin. Aquests són els consells de la Guàrdia Civil per evitar ensurts en les àrees de descans.

La Guàrdia Civil ha avisat a les seves xarxes socials que hem de tenir els ulls ben oberts quan parem a descansar en una benzinera o àrea de servei. Sempre és recomanable parar cada cert temps pel bé de la seguretat, però pot comportar una sèrie de riscos.

El perill per robatoris a les benzineres o àrees de servei

Els perills de parar en una benzinera no són pel fet de baixar a descansar. De fet, la DGT sempre recomana que en tots els viatges ens aturem uns minuts per estirar les cames, hidratar-nos i menjar alguna cosa.

Tot i això, pel fet que és un acte molt aconsellable, els lladres també ho saben i s'aprofiten de tot això. A més, són llocs perfectes per a ells, ja que poden passar totalment desapercebuts entre els altres conductors.

Algunes de les tècniques més emprades pels lladres a les benzineres és actuar entre dues persones. Mentre un distreu el conductor, l'altre aprofita la baixa guàrdia per entrar al vehicle i robar les pertinences.

Una de les carreteres que més pateix amb això és l'AP-7 al tram entre Barcelona i la Jonquera. Una autopista que ja registra moltes denúncies per robatoris a les seves benzineres i àrees de servei.

Les recomanacions de la Guàrdia Civil per evitar aquests riscos

Davant d'aquests perills i riscos de les benzineres i àrees de servei, la Guàrdia Civil ha anat publicant a les seves xarxes socials una sèrie de consells perquè no t'enxampin desprevingut a la benzinera.