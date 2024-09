L'objecte de moda que pots trobar sobre el cotxe

Durant els últims temps han anat apareixent diversos senyals a través de gestos o objectes. Això pot ser molt beneficiós per interpretar si algú necessita ajuda, etc. Però, què passa si trobes algun objecte sobre el sostre del teu vehicle? T'expliquem els significats, perquè ara ha arribat un nou objecte de moda que et sorprendrà gratament.

La simbologia dels objectes

Els aneguets de goma constitueixen una moda en què es premia el sentiment de comunitat i que se solen posar als sostres per afirmar que el vehicle agrada. Mentrestant, les ampolles es fan servir per dir que el cotxe està a la venda o, fins i tot, que el conductor té problemes.

Què vol dir que et posin un llibre al sostre del cotxe?

Dins l'enorme catàleg d'objectes que us poden deixar al sostre del cotxe, ara s'han unit els llibres. Aquest objecte guarda més significat del que pot semblar o com a mínim és més profund.

Tot això ha començat a Itàlia, ja que una dona es va trobar un paquet embolicat al sostre del cotxe després d'haver fet la compra. Al paquet hi havia una nota enganxada, en ella la persona que havia deixat el llibre deia que casa seva no era gaire gran i que odiava llençar els llibres.

També argumentava que si ella no volia el llibre que no el tirés, sinó que el deixés a algú que el volgués o el posés en un altre lloc. Aquest llibre és “Una petita bugaderia a Yeonnam”, de l'autora Kim Jiyun.

T'has trobat un llibre sobre el cotxe? / freepik

Així, doncs, la dona va decidir quedar-se el llibre, ja que assegura ser-ne una gran consumidora i el gest li va semblar un enorme acte d'amabilitat. Tot i això, al principi ella creia que es tractava d'una confusió, imagina que et passés a tu.

Per això, aquesta història està fent la volta al món i pot ser el principi d'una nova moda als sostres dels cotxes. Regalar un llibre sempre és un bon gest i exemples com aquest a Itàlia demostren que els petits detalls poden generar grans il·lusions i alegries.