Posar benzina al matí és més econòmic?

Llegendes urbanes n'hi ha de tota mena. Així doncs, saber si realment el que ens arriba és cert o sols un mite és molt important per tal de no tenir cap ensurt. Una llegenda envers els policies és que tenen comissions quan posen multes, però això és cert? Ara n'hi ha un altre que corre i és que, els matins de l'estiu és més econòmic posar benzina. I què hem de dir sobre això? Us ho expliquem.

És cert que posar benzina als matins et surt més barat?

Alguns mites tenen les seves parts de debò, ja que, en aquest cas, és cert que les altes temperatures fan que la benzina es dilati i ocupi més espai al tanc. Tot i això, es continua tractant d'una llegenda urbana amb la qual serà molt difícil aconseguir un estalvi significatiu en proveir.

Per començar, a les benzineres el combustible s'emmagatzema en tancs que estan a força metres de profunditat. Per tant, la temperatura no és gens igual a la que fa a la superfície. Amb això, és molt poc probable que se sofreixin aquestes anomenades dilatacions del combustible.

A més, les diferències tèrmiques entre el matí i la tarda no són tan extremes com perquè es produeixin canvis significatius. En conseqüència, proveir els matins per estalviar diners és una llegenda urbana, ja que no es produeixen variacions tan grans.

Els millors consells per estalviar benzina / @ prostooleh

Els veritables trucs per estalviar benzina

La benzina no deixa de ser un producte i el mercat sempre es mou en funció de la demanda. Així doncs, és normal que les benzineres augmentin el preu del carburant quan s'acosten dates amb molt de moviment, siguin festes assenyalades o ponts.

De fet, els caps de setmana també són els dies amb més demanda. Per això, un truc infal·lible per proveir i estalviar és trobar dies amb poca demanda, com els dilluns o dates en què no hi hagi gaire moviment.

L'altre gran truc per estalviar en benzina és saber identificar bé les franges horàries. Va molt relacionat amb això últim, perquè a certes hores de la tarda hi haurà més demanda que a les 17 h, quan la gent és a casa evitant la calor asfixiant. D'aquesta manera, saber evitar les hores puntes en què la gent posa combustible, també t'ajudarà a estalviar.