El truc de la baralla de cartes per netejar les llantes

Mantenir el nostre cotxe en perfectes condicions estètiques pot ser difícil i més, si estem tot el dia amunt i a baix. Però si volem aconseguir-ho d'una forma ràpida i eficaç, només necessitarem conèixer certs trucs. En aquest cas, parlarem sobre com deixar les llantes del nostre cotxe netes amb només una baralla de cartes. Sembla un truc de màgia, oi? T'ho expliquem!

A més, a l'estiu és normal que el cotxe s'ompli de brutícia a causa dels llargs viatges. Per això, gràcies a un senzill truc amb una baralla de cartes i un esprai neteja forns podràs deixar les llantes del teu cotxe netes i lluents.

Com puc netejar les llantes del meu cotxe?

El truc de la baralla de cartes té un procediment molt senzill, ja que simplement hem de col·locar les cartes al voltant de la llanta. Això servirà com a escut o barrera protectora per als pneumàtics, pel fet que els esprais neteja forns són força forts i abrasius.

Així doncs, una vegada que col·loquis les cartes només hauràs de ruixar l'esprai per treure tota la brutícia acumulada a les llantes. A més, amb aquest truc també pots aprofitar per pintar-les, ja que les cartes continuaran actuant com a escut.

De fet, és força econòmic, pel fet que una baralla de cartes a qualsevol botiga no costarà gaires diners i els esprais poden anar des d'1 fins als 8 euros. Per tant, per menys de 10 euros tindràs les llantes com a noves. A més, una baralla espanyola té entre 40 i 50 cartes, de manera que pots reutilitzar diverses vegades aquest truc.

Deixa les llantes com el primer dia / rorozoa

Altres trucs amb objectes quotidians

La baralla de cartes no és l'únic truc amb objectes quotidians que pots fer servir per netejar altres parts del teu cotxe. De fet, l'enginy i la imaginació poden fer que gairebé qualsevol element et sigui de molta ajuda per fer aquesta tasca rutinària:

Pinzells de maquillatge per netejar detalls: utilitza pinzells de maquillatge vells (nets) per eliminar la pols i la brutícia dels botons del tauler, les costures dels seients i altres espais petits. Els pinzells de maquillatge són suaus i permeten arribar a àrees on els draps o les aspiradores no poden arribar amb facilitat.

utilitza pinzells de maquillatge vells (nets) per eliminar la pols i la brutícia dels botons del tauler, les costures dels seients i altres espais petits. Palets xinesos per netejar espais estrets: envolta la punta d'un escuradents xinès amb un petit tros de drap o una tovalloleta. Utilitza l'escuradents embolicat per netejar les esquerdes, com les àrees entre els seients o els plecs del volant. La forma de l'escuradents et permetrà arribar a llocs difícils de netejar.

envolta la punta d'un escuradents xinès amb un petit tros de drap o una tovalloleta. La forma de l'escuradents et permetrà arribar a llocs difícils de netejar. Paquet d'arròs cru per absorbir humitat: col·loca un paquet d'arròs cru al cotxe, especialment en àrees on s'acumula la humitat (com a sota dels seients). L'arròs absorbirà la humitat i ajudarà a prevenir males olors i la formació de floridura.

col·loca un paquet d'arròs cru al cotxe, especialment en àrees on s'acumula la humitat (com a sota dels seients). Esprai de cuina antiadherent per als parafangs: aplica una mica d'esprai de cuina antiadherent als parafangs del cotxe abans de conduir en condicions de neu o fang. Aquest truc farà que la neu i el fang no s'adhereixin tan fàcilment als parafangs, facilitant la seva neteja posterior.