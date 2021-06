Espanya s'ha habituat a l'empat, cinc en els seus últims vuit partits inclòs el d'aquest dilluns a la nit davant Suècia (0-0), en el debut de la selecció de Luís Enrique a l'Eurocopa.

La selecció espanyola no és favorita. Ni tan sols a Sevilla. Li queda molt per demostrar abans de guanyar-se una condició que es mereix amb victòries, amb gols, amb arguments molt més rotunds, solvents i apreciables dels que proposa ara per ara Espanya, que juga bé a estones, que no ho fan bé en d'altres, que s'estavella en la seva pròpia ineficàcia ofensiva i que es percep vulnerable enrere.

I dins de la poca ambició hi té un paper clau Álvaro Morata, que segueix sense pólvora i aquesta nit ha fallat una ocasió tremenda. En la tònica de l'equip en general, imponent el primer temps i molt perdut en el segon.