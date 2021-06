Raheem Sterling té al braç esquerre un tatuatge d’un nen, amb el número 10 a l’esquena, admirant Wembley. Un nen que el simbolitza a ell, ja que el futbolista de la selecció anglesa es va criar a tot just dos minuts de l’estadi londinenc, on aquest diumenge es va estrenar com a golejador en un gran torneig internacional.

«Sabia que havia de marcar aquí», va dir el jugador del Manchester City, el millor del partit per a l’organització en la seva estrena golejadora en una Eurocopa. Tot i que Sterling va néixer a Kingston, la capital de Jamaica, els primers passos de la seva vida els va fer a Neeld Cres, un carrer situat just darrere de les vies del ferrocarril darrere de Wembley. Des d’aquí el petit Sterling va créixer amb la seva mare admirant l’estadi, al qual després de la remodelació del 2007 li va créixer l’arc més gran del món, visible ara des de la que va ser casa seva.

No va ser precisament un nen model i ja a l’escola va rebre una de les advertències que en el dia d’avui li ressona al cap. «Si continues així, amb 17 estaràs jugant amb Anglaterra o seràs a la presó», li va dir un dels seus professors del reformatori al qual el van enviar pels problemes de comportament a l’escola.

Aquests aires de noi problemàtic l’han acompanyat durant la seva vida. Quan el 2018 va revelar el seu últim tatuatge, un rifle d’assalt al bessó de la cama dreta, la premsa se li va llançar a sobre. El sensacionalista ‘The Sun’ va qualificar la decisió de «malalta», mentre que associacions en contra de l’ús d’armes li van demanar que se’l cobrís o se l’esborrés.

Sterling va sortir a aclarir-ne el significat amb una contundent frase: «Quan tenia dos anys, al meu pare el van disparar fins a morir. Em vaig fer la promesa que mai tocaria una arma en la vida. Jo disparo amb la cama dreta i per això té un significat especial».

Estrella amb Guardiola

La federació anglesa, coneguda per la seva poca màniga ampla per a aquest tipus de temes, el va recolzar i amb aquesta cama dreta Sterling va donar el triomf aquest diumenge a Anglaterra contra Croàcia.

És un més dels capítols en la vida d’aquest jove de 26 anys que va perdre el pare a Jamaica, que es va criar somiant en Wembley i a qui encara odia part de Liverpool, la ciutat que va abandonar per marxar al Manchester City, on s’ha convertit en una estrella sota el comandament de Pep Guardiola.

A més, la seva contínua lluita contra el racisme, en què s’ha vist involucrat amb continus insults als estadis, a les xarxes socials i fins i tot a la sortida d’un entrenament el 2017, li ha valgut ser ordenat com a membre de l’Imperi britànic per la reina Isabel II.

Va ser el 2012 quan el jove Sterling va complir el somni de debutar amb la samarreta dels ‘Tres Lleons’, però no va ser fins al 2021 quan per fi va poder trencar la barrera d’aconseguir el primer gol en un gran torneig. Una espineta que es va treure a penes a dos minuts de casa, on un dia va imaginar poder jugar i on aquest diumenge es va fer realitat el tatuatge del braç esquerre.