Espanya va tenir ocasions de sobra per guanyar, i fins i tot golejar, Suècia anit a l’estadi de La Cartuja de Sevilla, però la pilota no va voler entrar i el debut de la selecció de Luis Enrique es va saldar amb un empat sense gols que situa, de moment, Eslovàquia com a líder del grup després de la primera jornada de l’Eurocopa. El conjunt espanyol jugarà dissabte (21 h) contra Polònia, de nou a la capital andalusa.

El primer temps va acabar sense gols perquè a vegades els mèrits ofensius dels equips no tenen recompensa, però Espanya va disposar de fins a cinc grans ocasions per avançar-se en el marcador al llarg del període inicial. Luis Enrique va posar en dansa un equip força jove, amb Coke, Alba i Morata com a veterans i Pedri i Rodri dirigint el joc des del mig del camp juntament amb el matalasser.

Els primers vint minuts van ser un monòleg de l’equip espanyol, que pressionava, movia la pilota de banda a banda i atacava amb intenció. Al quart d’hora de joc, una centrada de Coke la va rematar Olmo de cap i picada i Olsen la va treure llençant-se a terra. Poc després, un actiu Coke va xutar massa creuat, i novament el campió de Lliga va tenir una bona ocasió però va enviar la pilota massa alta des del centre de l’àrea.

Suècia va aconseguir calmar l’allau de joc del rival i va començar a trepitjar la meitat espanyola del terreny de joc. Sebastian Larsson va enviar un globus paral·lel a la línia de fons que va obligar Unai Simon a tocar la pilota per evitar que caigués a plom dins la porteria. Però la gran ocasió dels escandinaus la va tenir Isak a les seves botes en el 40: el jugador de la Reial Societat va xutar amb el porter de l’Athletic superat, l’esfèrica va rebotar en Llorente, després en el pal i finalment va anar a parar a les mans de Simon.

L’ensurt va ser important, del mateix calibre del que havien tingut els suecs tres minuts abans quan Danielson va fer un misto en refusar una centrada d’Alba i Morata, sol davant Olsen, va enviar la pilota fora a pocs centímetres del pal. Dani Olmo, amb un xut molt potent des de fora de l’àrea, a darrera hora, que el porter groc va aturar amb problemes, va posar la rúbrica a una primera part intensa, molt ben jugada per l’equip espanyol però sense gols.

Dues grans ocasions al final

El segon temps va mantenir el mateix to però a un ritme menys accelerat, i fins els darrers quinze minuts no va assetjar Espanya la porteria sueca. Un xut de Morata prop del pal i una mala rematada de Berg a boca de gol van mantenir el 0-0 en el marcador.

La cara del partit va començar a canviar amb l’entrada de Thiago i, sobretot, la substitució de tot el front d’atac espanyol, amb Oyarzábal per l’esquerra, Sarabia per la dreta i Gerard Moreno pel mig. El seleccionador suec, per la seva part, va treure del camp Isak, el seu jugador més perillos.

La imaginació de Pedri va propiciar les millors accions ofensives d’Espanya, que a darrera hora hauria pogut fer almenys un gol. En el 90, Sarabia va centrar i Gerard, entre els centrals suecs, va rematar als peus del porter Olsen. Tres minuts després, una combinació entre Pedri i Alba va tocar a la cuixa de Sarabia, que no va poder dirigir la pilota per marcar.

