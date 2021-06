La selecció de Portugal ha debutat a l'Eurocopa amb un triomf molt treballat davant Hongria (0-3) forjat en els últims minuts del partit gràcies als gols de Guerreiro i Cristiano Ronaldo, aquest últim autor d'un doblet de gran valor que el converteix en el màxim golejador en la història del torneig continental per davant de Michel Platini.

La vigent campiona d'Europa no ha estat fina, ha patit molt en la definició i ha hagut de suar en alguna rèplica dels hongaresos, que han buscat molt bé l'esquena de la defensa lusitana. Però quan semblava que el temps s'acabava, amb el 0-0 al minut 84, ha aparegut Guerreiro per marcar amb moltíssima fortuna i aplanar la resta del camí en el grup F, que comparteixen amb les potents França i Alemanya.

Poc després del gol de Guerreiro, Ronaldo ha aprofitat un penal per superar Platini com a màxim anotador en la història del torneig (amb 10 dianes per les 9 del francès) i ell mateix ha firmat el tercer, ja en el temps afegit.