Les tres seleccions de l’anomenat grup de la mort ja són totes a casa seva. Portugal, França i, ahir, Alemanya, han caigut als vuitens de final d’una Eurocopa on s’està veient partits intensos, emocionants i de qualitat. Els partits Espanya-Suïssa (18 h) i Bèlgica-Itàlia (21 h) obriran els 4ts divendres, que continuaran dissabte amb el Txèquia-Dinamarca (18 h) i Anglaterra-Suècia o Ucraïna(21 h).

El plat fort de la jornada d’ahir va ser el pols entre Alemanya i Anglaterra a Wembley, on hi havia 40.000 espectadors. L’última vegada que els locals van guanyar als centreeuropeus en una gran competició va ser la final del Mundial del 1966. Ahir, Anglaterra es va redimir amb gols de Sterling (min 75), el tercer que marca en aquesta Eurocopa, i Kane (min 86), que s’estrenava així en l’ofici en el que destaca, el de golejador.

Per la seva part, la selecció espanyola va arribar ahir a Sant Petersburg, on jugarà aquest divendres, procedent de Copenhaguen. Els tres jugadors amb molèsties, De Gea, Gayà i Busquets, van poder entrenar amb normalitat.

El martorellenc Èric García també jugarà els Jocs de Tòquio

El defensa Èric Garcia (Martorell, 2001) és un dels sis jugadors que estan disputant l'Eurocopa que Luis de la Fuente ha convocat per disputar els Jocs Olímpics de Tòquio, que se celebraran del 23 de juliol al 8 d'agost. La convocatòria inclou també el porter Unai Simon, el defensa Pau Torres, el migcampista blaugrana Pedri i els davanters Dani Olmo i Mikel Oyarzábal. Espanya, on també hi haurà el blaugrana Mingueza, jugarà a la primera fase contra Egipte, Austràlia i Argentina.