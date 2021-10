Montserrat Ambrós és gerent de les associacions dels polígons de Bufavent, Pont Nou, Trullols i Els Dolors de Manresa des de fa gairebé 30 anys.

Una llarga trajectòria professional en un projecte que va ser pioner a Catalunya, oi?

Va ser pioner als anys 1990 per la seva constitució, i avui encara ara és insòlit a Catalunya el grau de representació, de consolidació i de maduresa que té l’associació d’empresaris de Bufalvent.

Quin és l’objectiu de l’associació i la principal tasca per a la qual vetlla com a gerent?

Sempre m’he centrat a satisfer les necessitats dels empresaris i empresàries, i treballadors i treballadores. Aquesta ha estat una de les premisses principals de la meva feina, alhora que he dedicat molts esforços a fomentar la unió, el sentit de pertinença i l’orgull de formar part d’una comunitat. L’objectiu és fer del polígon un lloc digne, agradable i segur on poder emprendre i generar activitat econòmica.

Tres dècades suposen tota una evolució als polígons de Manresa. Com ho ha viscut?

Ho he viscut amb molta tossuderia, qualsevol dels projectes que hem empres a l’associació ha estat molt llarg i ha fet falta molta dedicació i molta imaginació. En alguns aspectes hem estat pioners i ser els primers està molt bé, però sempre és més complicat d’avançar. Però en general la valoració és bona, estic molt satisfeta del que hem aconseguit a Bufalvent en aquests 30 anys. Els empresaris de Bufalvent són avui encara una referència a nivell estatal pel que fa associacionisme empresarial.

Personalment, s’ha hagut d’anar reciclant i formant professionalment?

Sí, m’he anat formant per poder desenvolupar la meva feina de la manera més eficaç possible. També he de dir que he tingut persones al meu entorn molt qualificades i que m’han ensenyat molt. Actualment no estic sola al capdavant de la gestió, com en els inicis, sinó que som un equip de quatre persones.

Sempre m’he centrat a satisfer les necessitats dels empresaris i dels treballadors

Quina és la situació actual de les associacions?

Les associacions de polígons de Manresa estan molt bé de salut. Bufalvent sense cap dubte és l’entitat més consolidada. Trullols, ve d’una època molt complicada per la inactivitat de les empreses, però estem centrats en un programa d’accions de promoció i dinamització de cara a finals d’aquest any. A Pont Nou hi ha una bona consolidació i estem a l’expectativa del desenvolupament de Pont Nou II i la rehabilitació i millora de l’Avinguda Pirelli. I a Els Dolors, tenim un pla de creixement per reforçar l’entitat pel que fa a representació i desenvolupar un projecte de vídeovigilància.

Quins són els reptes actuals dels empresaris?

Continuar col·laborant per transformar-se, per crear oportunitats i per ser competitius. Cada vegada més els projectes empresarials són comunitaris, i a Manresa els polígons ja són comunitat i per tant estem acostumats a treballar junts. L’associació actua per posar-ho més fàcil, però els autèntics protagonista son els empresaris.

Dels últims temps, quins projectes o iniciatives destaquen?

Hi ha dues qüestions molt important per determinar el grau de maduresa dels empresaris de polígons de Manresa. D’una banda, la unió de les quatre associacions, Bufalvent, Trullols, Pont Nou i els Dolors, ha permès optimitzar recursos de gestió i ampliar i reforçar notablement el grau de representació en tots els àmbits.

D’altra banda, cal destacar la construcció i posada en marxa de Bressolvent, l’escola bressol del polígon de Bufalvent al servei dels treballadors i treballadores.

Actualment però el repte és clar, i el tenen tots els polígon de Manresa: la capacitat de constituir una APEU (Àrea de Promoció Econòmica Urbana). El mes de gener es va aprovar una llei amb la finalitat de millorar, promocionar i dinamitzar les àrees industrials, que si s’aconsegueix aprovar i votar majoritàriament i d’acord amb l’Ajuntament, s’obligarà a tots els que desenvolupen activitat econòmica a participar econòmicament el en pla d’actuació de cinc anys.

Com va valora el premi eWoman a la Trajectòria Professional by CaixaBank?

Estic molt agraïda a les persones que creuen que la meva trajectòria és meritòria. He tingut la sort de conèixer i col·laborar amb molta gent en l’àmbit professional i de tots he après molt; de fet, l’aprenentatge és constant. I personalment, sempre he tingut a la família i els amics al costat, han confiat i m’han ajudat a alçar-me en moments de caiguda i feblesa. Per tant, aquest premi també és per tots ells.