Cristina Puig Ballarà té una llarga trajectòria a l’empresa Denso, a Sant Fruitós de Bages. Llicenciada en Filologia Anglesa, diplomada en Relacions Laborals i Executive Program Jo, Directiva a Esade, es va incorporar a Denso el 1993, després d’haver viscut dos anys al Japó. Va ocupar diferents càrrecs al departament de Recursos Humans fins al 2014, que es va traslladar a la seu europea del grup Denso a Amsterdam per desenvolupar diversos projectes d’àmbit regional i global. El 2018 es va reincorporar a Denso Barcelona, a Sant Fruitós, com a directora general de Recursos Humans, Seguretat, Salut i Medi Ambient. Continua al capdavant d’aquest departament.

Donarà a conèixer la seva experiència demà a l’eWoman. Faci’ns cinc cèntims de què exposarà davant del públic?

Parlaré de la meva trajectòria personal i professional, i de com a vegades és necessari tenir la valentia d’escollir el camí més difícil perquè és el què realment ens porta allà on volem arribar.

Té una responsabilitat de pes en una indústria del sector de l’automoció (fabriquen equips elèctrics i electrònics per a vehicles). Majoritàriament són homes o ja hi ha nombroses dones en aquest sector?

Actualment al sector d’automoció hi ha més dones que fa uns quants anys, però encara hi una gran majoria d’homes, sobretot en àrees tècniques i de direcció. A Denso més de la meitat de la plantilla som dones, però a determinades àrees o càrrecs de l’empresa gairebé només hi ha homes.

En què consisteix principalment la seva feina? S’ha trobat alguna limitació o trava pel fet de ser dona?

Soc la responsable de recursos humans i de seguretat, salut i medi ambient. Les persones són el que fan que les empreses tirin endavant, per això tot allò relacionat amb la seva gestió, incloses la seguretat i la salut, és clau pel seu impacte en els resultats de l’empresa. No m’he trobat amb limitacions pel fet de ser dona, tot i que és cert que a la nostra societat, no només a les empreses, encara hi ha molts prejudicis i biaixos de gènere que fan que les dones haguem d’estar demostrant constantment que som dignes de ser on som.

Què cal fer perquè les dones que ocupen càrrecs directius o àrees tecnològiques tinguin més visibilitat?

Tant de bo no calgués fer res, de la mateixa manera que no cal fer res per visibilitzar homes directius o en àrees tecnològiques. Però mentre calgui, iniciatives com eWoman ajuden a donar a conèixer persones i experiències que probablement passarien desapercebudes.

La seva trajectòria professional a Denso es remunta al 1993, quan s’hi va incorporar després d’haver viscut dos anys al Japó. Com va ser aquesta experiència? Com és que se’n va anar a viure i a treballar al Japó?

A Japó hi vaig anar com a estudiant, en el marc d’un programa d’intercanvi universitari, amb l’objectiu d’aprendre japonès. Vaig aprendre l’idioma, però el més important és que viure allà va ser una experiència vital molt enriquidora per a mi. Vaig viure la societat i la cultura des de dintre, en una època en que gairebé no hi havia persones occidentals a Japó. Pràcticament no hi havia contaminació exterior, era un Japó molt tradicional; ara ha canviat molt, en molts aspectes ja no és tan diferent de la nostra societat.

Anys després, ja a Denso, va estar un temps a Amsterdam, oi?

Sí, em van oferir la possibilitat d’anar a treballar a la seu central europea, i vaig acceptar sense dubtar-ho gens. Van ser quatre anys treballant, aprenent i gaudint en un entorn multicultural fantàstic, una gran experiència.

En una feina com la seva, és fàcil conciliar la vida laboral i familiar?

El meu fill i jo formem una família monoparental, i les famílies monoparentals a la nostra societat no ho tenim gens fàcil, sigui quina sigui la feina que es faci. Sempre he comptat amb el suport de la família, que m’ha permès compaginar la vida professional i la personal. Els anys a Amsterdam, però, van ser tot un repte, i alhora un gran aprenentatge. A banda d’això, com a dona i com a responsable de recursos humans tinc l’obligació moral de treballar a favor de la conciliació de totes les persones, dones i homes, que treballen a Denso Barcelona.

Què creu que pot aportar la seva experiència a les assistents a l’eWoman de demà?

A mi personalment m’inspira i m’encoratja conèixer les experiències d’altres dones i veure com han anat superant els reptes que se’ls han presentant. Espero que escoltar la meva ponència faci el mateix efecte en algunes de les dones que assisteixin a l’acte.