Una constatació dolorosa: la presència de la dona en l’enginyeria encara és minoritària. Una realitat que fa que la visió femenina no hi sigui present i que les tecnologies, projectes i les seves aplicacions es plantegin des de la desigualtat i no pas des de la globalitat. Des de l’Associació dels Enginyers Industrials de Catalunya a la Demarcació de la Catalunya Central i des de la Comissió d’Equitat, Tecnologia i Futur, vetllem pel reconeixement de les trajectòries professionals de les enginyeres i per explicar molt millor en què consisteixen els estudis i les carreres tecnològiques.

«El talent femení s’ha de cuidar en edats primerenques, motivant a les nenes a provar altres jocs i activitats i facilitant la tria del que més els crida l’atenció. Cal canviar certs aspectes de la societat i de la divisió tradicional de rols» defensa l’enginyera Mireia Félix, vocal de l’associació i expresidenta dels Enginyers Industrials a la Demarcació de la Catalunya Central.

Actualment, només hi ha un 18% de dones treballant en el mercat tecnològic i, en els últims anys, s’està donant una preocupant davallada en el nombre de noies matriculades en les carreres tècniques o STEM (acrònim en anglès de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques).

En les carreres STEM només dues de cada deu alumnes són dones. Se sol dir que la paraula enginyeria espanta molt perquè es relaciona amb una especialitat molt complicada i on només hi poden accedir uns quants. En el cas de les noies, s’afegeix un tòpic antic i fals, encara es creu que les dones tenen menys capacitats pels temes tècnics que els homes. Una teoria que cal desmentir amb exemples pràctics ja que, com constata l’enginyera industrial Mireia Félix, «trobem dones enginyeres en diferents àmbits professionals de l’enginyeria com el disseny, la construcció, la investigació, la programació, l’educació o la producció industrial».

Per tant, si es vol atraure a més nenes i noies cap al món tecnològic també cal fomentar la visibilitat, en les escoles i en les universitats, de dones enginyeres que ocupin llocs directius en les empreses tecnològiques. La creació de referents femenins normalitza la presència de dones en els àmbits tècnics i ajuda a trencar tòpics i falsos estereotips.

Talent femení a les empreses

Un altre repte que tenim pendent és el d’atraure el talent femení cap a les empreses. En el sector tecnològic, la diferència salarial és d’un 9% (més baixa que en d’altres sectors) però encara queda molta feina per visibilitzar i normalitzar la presència femenina en aquests àmbits. L’Associació dels Enginyers Industrials a la Demarcació de la Catalunya Central n’és conscient i està treballant per articular els mecanismes adients que ajudin a evitar aquestes situacions.

Les organitzacions, les administracions i els col·lectius laborals ens hem de posar al servei de les noves generacions i ajudar amb programes de mentoria, amb mesures per a una major flexibilitat i conciliació familiar, o fomentant la creació de xarxes entre les dones de l’empresa per a què les més joves trobin referents femenins que els puguin resoldre els dubtes o problemes els puguin sorgir en el seu dia a dia de la professió. Com explica Mireia Félix, «som conscients que encara queda molt camí per recórrer, però l’objectiu és treballar per a què l’excepcionalitat ja no sigui notícia».

En aquest sentit, Enginyers Industrials de Catalunya i la Comissió d’Equitat, Igualtat i Futur, han impulsat el Decàleg d’Equitat dels Enginyers Industrials de Catalunya per manifestar el seu compromís en emprendre mesures que facilitin el canvi cultural necessari per avançar cap a l’equitat de gènere i en línia amb el que apunta l’objectiu número 5 dels ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible) que estableix que «cal aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i nenes».

La tecnologia és cada vegada més la base de com vivim, com treballem i com dissenyem el futur. Per això, la nostra societat necessita el millor talent per treballar en tecnologia i homes i dones hem d’aconseguir reforçar la imatge de què l’Enginyeria és una professió creativa, socialment responsable i de futur que contribueix a fer una societat millor per a totes i tots. L’enginyeria també pot ser un món de dones, només cal que ho fem visible, ho normalitzem i sapiguem explicar a les nenes i noies que és una professió apassionant. Ens ajudeu?

ENGINYERS INDUSTRIALS DE CATALUNYA