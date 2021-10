El teatre Kursaal de Manresa acollirà demà al matí la tercera edició de la jornada eWoman a la capital del Bages, un esdeveniment que organitzen Regió7 i Prensa Ibérica que pretén exposar experiències de dones de la Catalunya Central que destaquen per la seva trajectòria professional i el seu lideratge.

L’eWoman, que conduirà la periodista de Regió7 Queralt Casals, començarà a les 10 del matí i és previst que s’allargui fins al migdia, amb intervencions curtes per tal que sigui una trobada amena i dinàmica. L’assistència és gratuïta però cal fer inscripció prèvia a www.ewoman.es/manresa. La jornada, organitzada per Regió7 i Prensa Ibérica, l’impulsa CaixaBank, la patrocinen ICL, Agbar i l’Ajuntament de Manresa, i hi col·laboren Sensus Consultoria, FecunMed i Accessoris Manresa.

La jornada la inaugurarà Cristina Cruz, regidora d’Ocupació, Empresa i Coneixement, a més de regidora de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Manresa. Posteriorment, passaran per l’escenari del teatre Cristina Puig i Ballarà, directora general de Recursos Humans, Seguretat, Salut i Medi Ambient de Denso; Meritxell Grima, directora de Banca de Particulars de la direcció territorial Catalunya de CaixaBank; Montserrat Celades, ginecòloga especialista en reproducció assistida i integrant de l’equip de metges especialistes en reproducció del Centre de Reproducció Humana FecunMed de Manresa; Dulcinea Mejide, directora de Desenvolupament Sostenible i Equitat d’Agbar; Beatriz Álvarez, Sales & Customer Service Manager d’ICL a Espanya; i Maria Costa, emprenedora i cofundadora del projecte agroalimentari berguedà L’Escairador. Les sis destacades professionals faran sengles intervencions en què intentaran donar algunes claus a les assistents sobre com aconseguir l’èxit professional. Tancarà l’eWoman l’alcalde de Manresa, Marc Aloy.

Durant la jornada es lliurarà el premi eWoman a la trajectòria professional que atorga CaixaBank a la santvicentina Montse Ambrós, gerent de les associacions dels polígons de Bufalvent, Pont Nou, Trullols i Els Dolors de Manresa.El guardó l’ha decidit una comissió d’experts integrada per Anna Gasulla, tècnica de Desenvolupament Empresarial del CEDEM; Carlota Riera, directora de Desenvolupament Corporatiu a la FUB; Laura Sobrevias, delegada d’Acció a la Catalunya Central; Moritz Castejón, directora del centre d’Empreses de CaixaBank a Manresa; Marc Marcè, director de Regió7 i Jordi Molet, conseller delegat de Regió7.

La primera edició de l’eWoman es va fer el 2018 i la bona acceptació li va donar continuïtat. El 2019 se’n va fer la segona i l’any passat no es va poder celebrar per les restriccions motivades per la pandèmia de covid-19. En la primera edició van rebre guardons Alba Rojas i Mireia Cirera (MengemBages), Ester Comenge (Creative Studio Burzón Comenge) i Maria Àngels Rial (Semen Cardona). El 2019, les premiades van ser Clàudia Ferrer (Claudia&Julia), Montserrat Feliu (Feliu N&I) i Mireia Badia (pilot d’enduro).

L’originalitat de la proposta, l’èxit d’assistència i la qualitat dels continguts de les dues primeres edicions de la jornada (a dalt, la del 2018; a sota, la del 2019) van garantir un lloc a l’eWoman al calendari d’activitats manresà.