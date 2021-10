«Sóc ginecòloga i sóc molt feliç amb la meva feina». Així va començar la seva intervenció la doctora Montserrat Celades, especialista en reproducció assistida, membre de l’equip d’especialistes de Fecunmed | CCG Manresa. Li agrada la seva feina, i la fa, encara ara, «amb el mateix somriure» de fa 36 anys, quan va aconseguir una plaça com a resident a l’Hospital Clínic de Barcelona: «Van ser quatre anys fantàstics, ja era metge i em sentia realitzada fent l’especialitat que m’agradava després de sis anys de carrera, que també vaig viure molt intensament».

Després, van venir uns anys de guàrdies, substitucions, dormir poc... que li van passar factura. «Vaig caure en una depressió». Però se’n va sortir. Va seguir el seu camí com a ginecòloga, i quan se li va despertar l’instint maternal «vaig ser la meva primera pacient estèril». D’aquí la sensibilitat per especialitzar-se en reproducció assistida: «ara ja no trec infants de les panxes -com plasmava un dibuix que la seva filla va fer quan era petita i que ahir va compartir amb els assistents a l’eWoman- sinó que els hi poso». Per a Montserrat Celades, «ajudar dones i parelles en la lluita per ser pares és màgic». També està orgullosa de transmetre els seus coneixements a les residents que té a l’Hospital de Mataró. Segueix al peu del canó amb tres premisses: «actitud, passió i entusiasme».