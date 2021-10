Beatriz Álvarez es va llicenciar en Ciències Químiques perquè «era l’opció que el meu pare veia més clara», explicava ahir com a ponent de l’eWoman. No tenia una vocació decidida i a casa no la veien ni fent Ciències del Mar, ni estudiant Medicina... que eren possibilitats que ella s’havia plantejat.

Un cop va acabar la carrera, va tenir clar que començava una nova etapa: «Havia de buscar feina i guanyar-me la vida». Després de treballar en una multinacional suïssa, fa vuit anys va entrar a ICL amb un nou repte: «Era un món nou, el de la mina, però em motivava». S’hi va llençar de cap. Beatriz Álvarez reconeixia que sortir de la zona de confort costa i «fa certa por», però té clar que cal arriscar-se: «Si tens ganes d’assolir un repte, prova-ho. El pitjor és no intentar lluitar per uns objectius o un somni».

Beatriz Álvarez treballa a la terminal portuària d’ICL al port de Barcelona, al costat, majoritàriament, d’homes. «Hi ha posicions i llocs on encara no hi ha paritat de gènere». Això no li ha impedit créixer professionalment i té molt clars quins són els ingredients necessaris per aconseguir allò que volem: «l’actitud, la formació i les habilitats innates».

En la seva intervenció d’ahir, Álvarez va citar l’actriu Aisha Tyler: «L’èxit no és l’absència del fracàs, sinó la persistència a través del fracàs» per remarcar que «cal ser fidel a l’objectiu i infidel a l’estratègia. No rendir-se davant d’un no, sinó tornar-ho a intentar».