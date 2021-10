Montse Ambrós, gerent dels polígons de Bufalvent, Pont Nou, Dolors i Trullols de Manresa, amb més de trenta anys d’experiència en la gestió d’associacions d’empreses i peça clau en el projecte pioner de Bufalvent, va rebre ahir de mans de Meritxell Grima el premi eWoman a la trajectòria professional que atorga CaixaBank en el marc de la jornada de Regió7 i Prensa Ibérica.

Ambrós va recordar els seus inicis a Bufalvent, en un polígon en el qual als anys 90, va dir, «hi havia molta feina per fer. Estava molt deteriorat i era en plena crisi. El que calia primer era endreçar. Després, els objectius van anar evolucionant». Com la feina d’Ambrós, amb la qual ha sabut conciliar els interessos dels empresaris de diversos polígons de la ciutat per abordar necessitats comunes.

La premiada va assegurar que la seva tasca a la gestió dels polígons es basa en el «rigor» i en «escoltar» les necessitats de les empreses, diversos representants de les quals van assistir ahir al lliurament del guardó, així com ho va fer una nodrida representació de la família d’Ambrós. I és que la premiada va destacar la seva educació i la seva formació «vinculada a la pagesia» com elements essencials en el seu creixement professional. En aquest sentit, Ambrós va dir que, en un símil agrari, la feina requereix un «sentit de pertinença, orgull», i va apuntar que «per collir has de plantar i regar». Com ha fet al capdavant de Bufalvent on, va afirmar, «sempre m’he sentit empoderada».