L’estima per la terra i pel Berguedà van fer que Maria Costa es replantegés, ara fa quatre anys, el seu futur professional. «Vaig seguir els passos de la llavor que em van sembrar de petita», explicava Costa en la seva intervenció al Kursaal de Manresa. Té 40 anys, és dona i és pagesa. Llueix amb orgull el perfil d’emprenedora rural i així ho va reflectir.

Maria Costa es va titular en Realització i Producció de ràdio, televisió i espectacles. Als 24 anys ja dirigia el departament de càsting d’una gran empresa, i rondant els 30 estava al capdavant de projectes museogràfics a nivell nacional i internacional. La progressió professional era ascendent, li agradava la feina i cobrava un bon sou. Davant d’aquesta realitat, cal plantejar-se un canvi de vida? Maria Costa ho va fer. Va començar de zero. «Vaig abandonar la meva trajectòria professional, exitosa, per iniciar el projecte de l’Escairador», va explicar. A la seva finca de Cal Rosal, van recuperar un antic molí, on treballen varietats tradicionals com el blat de moro del Berguedà i el blat forment roig. Un projecte rural que va néixer fa tres anys i que té una bona evolució, va destacar, reconeixent que centren esforços en la divulgació del producte, desconegut per a bona part de la població.

Costa va acabar la intervenció posant èmfasi en la simbiosi: «És important comptar amb associacions com la de Dones del Món Rural, que treballa per donar visibilitat a ramaderes i agricultores, i per un canvi de model al sector primari que freni el despoblament».