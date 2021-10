Lideratge femení. Un concepte per al qual Meritxell Grima no va trobar definició quan es preparava la ponència de la jornada d’eWoman Manresa. «Explicaré el lideratge femení a partir de la meva experiència», va en la seva intervenció d’ahir.

La directora manresana de banca de particulars de CaixaBank va engegar la ponència amb un tema que encomana tendresa: la infància. Va explicar que ja de petita sempre li havien agradat els ‘jocs de nens’: arrencar braços i cames a les nines o anar sempre darrere una pilota. «La sort és que a casa meva, tot i els anys que corrien, la meva mare sempre deia: siguis noi o noia pots aconseguir el que et proposis», va comentar Grima amb un to melancòlic.

«Aquesta és la primera tanca a saltar: la infància i la família», deia tot projectant una cursa d’obstacles d'atletisme a la pantalla, fent una metàfora del que és la vida. «Ja una mica més gran, vaig tenir clar que jo volia manar», va seguir. Així que es va posar de cap al grau de llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses a la Universitat Pompeu Fabra compartint classe amb una gran majoria d’homes. «Aquesta va ser la segona tanca: la universitat i jo mateixa».

Grima va seguir repassant la seva trajectòria. «Vaig entrar a treballar en un sector molt masculí i un dia sense adonar-te’n compte veus que cada cop tens més trajos per semblar més masculina». La ponent, però, de seguida va fer un bon elogi a CaixaBank. «Tinc la gran sort de treballar per aquesta empresa. Avui en dia, a diferència de vint anys enrere, la majoria de les directores ja són dones. Perquè CaixaBank, és una entitat que aposta per la meritocràcia», va dir molt convençuda. Tercera tanca: el món laboral i l’empresa.

Meritxell Grima, mare de dos fills, es va referir a la maternitat com a quarta tanca, i va seguir agraint que l’empresa on treballa la van acompanyar de la millor manera.

Finalment, va donar un missatge esperançador per totes les altres tanques que et porta la vida: «Ens hem de valorar i hem de confiar en nosaltres mateixes per poder assolir un lideratge femení».