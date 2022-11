La jornada comprendrà una sessió d’aprenentatge a càrrec de la consultoria barcelonina Cambyo, especialitzadaa en «ajudar al desenvolupament de professionals i equips en termes com el lideratge, la comunicació, la presa de decisions alineades i la resolució de conflictes», explica Usoa Arregui, una de les sòcies de l’empresa. La sessió d’aquesta matinal estarà centrada en la confiança, «com a motor imprescindible per a la igualtat», afirma Arregui. L’activitat es desenvoluparà «d’una manera que ens permeti entendre quins elements la conformen, perquè si en algun moment la tenim baixa o ens en falta sapiguem què podem fer per guanyar-ne», avança Arregui. La sessió, participativa, partirà d’una història real, de la mateixa coach. L’objectiu?, «que el públic assistent connecti amb la seva confiança», que pugui descobrir «que es poden fer coses impossibles».

Cambyo va néixer fa una dècada. Els seus tres fundadors, Usoa Arregui, Alfredo Julià i Ignacio Alonso, provenien de tres experiències professionals diverses: Arregui, del dret especialitzat en fiscalitat internacional; Julià, de l’emprenedoria i l’activitat comercial; i Alonso, de la comunicació i el màrqueting. Els tres van coincidir en la seva formació com a coaches, en què van descobrir que hi havia una passió compartida: la voluntat a col·laborar en els processos de canvi d’equips i persones, potenciant-ne les habilitats i capacitats. «Ens va sortir de forma molt natural impulsar el projecte», diu Arregui. En les seves formacions, l’experiència professional prèvia dels coaches és ara un actiu per ajudar a la transformació de la seva audiència.