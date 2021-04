Nissan amplifica l'experiència multimèdia amb el nou Juke

Veure'ns parlant sols dins del cotxe ja no és un símptoma de bogeria. Ni de bon tros. La tecnologia de la connectivitat ha avançat fins a tal punt els últims anys que no és estrany veure els conductors intercanviant expressions amb els seus cotxes. El vehicle s'ha convertit en un verdader company de viatge i, gairebé, en el millor copilot. Les instruccions vocals ja formen part del dia a dia, i en marques com Nissan suposen un important pas endavant en la nova era de la connectivitat. No parlem amb el cotxe, no. El que fem és comunicar-nos, ser partícips d'una nova experiència al volant.

Instruccions d'entrada senzilles i clares: "Ok Google, parlar amb Nissan". Aquí s'obre una porta a un univers d'informació que fins fa molt poc només estava a l'abast dels ordinadors i els dispositius mòbils. Avui, gràcies a Nissan Connect Services, podem endinsarnos en tot l'increïble volum de continguts accessibles des de Google Home a través de l'assistent del buscador universal.

Conductors i passatgers es beneficien d'aquesta tecnologia, cosa que augmenta la seva seguretat en els trajectes i contribueix a una important reducció de l'estrès. A més, tot l'entreteniment està a l'abast d'un clic.

El Nissan Juke ha sigut un dels models pioners a integrar tot aquest volum d'informació, i en la seva proposta ofereix la capacitat de fer servir tant Apple Car Play com Android Auto per poder visualitzar les seves aplicacions favorites a la pantalla tàctil flotant de vuit polzades. No és un mirall de l'Smartphone, és una finestra de realitat integrada en el millor company de viatge possible. Allò de controlar només alguns elements del cotxe amb instruccions vocals, o d'indicar l'adreça al navegador ha passat a la història.

Amb el nou Nissan Juke es multipliquen les opcions i es pot establir una sintonia perfecta entre conductor, necessitats i vehicle. La integració de l'assistent amb Google Home també permet a l'usuari fer servir la navegació de Tom Tom Maps & Live Traffic i poder enviar les destinacions elegides al sistema de navegació del vehicle parlant des de l'smartphone o des del seu dispositiu particular.

Però no content amb això, el Juke ha fet un pas més i s'ha convertit en el primer model a compatibilitzar Alexa d'Amazon amb el sistema Nissan Skill. Des d'aquesta aplicació de Google els usuaris poden connectar el seu Juke al dispositiu domèstic d'Alexa per poder supervisar diferents elements des de casa i controlar diferents funcions del cotxe a través de tretze expressions personalitzades. Enviar una adreça al sistema de navegació de Nissan Connect (amb Tom Tom Traffic), encendre els llums, mostrar la ubicació de vehicle, calcular quina distància podem recórrer amb el combustible que ens queda al cotxe, verificar si està ben tancat, totes elles són opcions que podem controlar des del sofà de casa. D'aquesta manera, planificar un viatge o un simple desplaçament de feina pot fer-se sense necessitat d'estar a l'interior del vehicle, encara que interactuant-hi en la distància.

Nissan ha llançat aquesta compatibilitat en la seva edició especial Juke Enigma, presentada a principis d'aquest any. La càrrega tecnològica permet incrementar les prestacions del Juke, oferint una millor seguretat, a més d'un plus de sofisticació. Tant els assistents d'Amazon Alexa com Google Home permeten desenvolupar totes les utilitats fent servir els comandaments de veu gràcies a la funcionalitat de les seves aplicacions.

I com que no tot el que diguem al cotxe ha de ser tan específic com anar d'un destí a un altre, controlar el nivell de carburant o mostrar l'estat del vehicle, el nou Nissan Juke també ofereix amb tota aquesta tecnologia una altra dimensió per sentir-se com a casa, com al sofà de casa. El so de l'equip multimèdia és una altra de les propostes d'interès vinculades a la digitalització dels sistemes del vehicle.

Elegir la millor música per acompanyar-nos en els viatges té els seus avantatges. Llistes de reproducció a Spotify exclusives per a Nissan com les presents en Nissan In-Car Classics, apareixen al Juke com a propostes d'entreteniment. Tenim la partitura (Spotify) i l'escenari (el Nissan Juke), així que només falta l'orquestra i aquesta ve de la mà del sistema de so Bose Personal Plus. Presenta vuit altaveus d'alt rendiment pensats per oferir el millor so possible a l'interior (com al menjador de casa).

Gràcies al sistema d'informació i entreteniment NissanConnect de Nissan, podem oferir als passatgers que vulguin disfrutar de la selecció de cançons en privat un punt d'accés wifi integrat que permet que fins a vuit dispositius diferents es connectin a Internet de manera simultània, raó per la qual reproduir cançons durant el viatge resulta encara més fàcil.

Parlar, navegar, conduir, cantar, emocionar-se. Tot això sense sortir del nostre cotxe, o sense sortir de casa. Amb el Nissan Juke el futur truca a la porta. L'espectacle per als sentits està a punt. ¿Ens atrevim a entrar-hi?