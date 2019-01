El Barça és superat pel Sevilla i haurà de remuntar al Camp Nou

El Sevilla FC ha superat aquest dimecres el FC Barcelona (2-0) al Ramón Sánchez-Pizjuán en l'anada dels quarts de final de la Copa del Rei, a la qual donen un color especial en el seu intent d'acabar amb l'hegemonia blaugrana a la competició, tot i que al Camp Nou buscarà una segona remuntada per al seu equip.

Si un defalliment al Ciutat de València va fer que el Barça hagués de recórrer al 'pla A' per remuntar a la tornada, hauran de fer el mateix els d'Ernesto Valverde si no volen perdre la seva corona. A Sevilla, de nou amb rotacions, han fet mèrits per cedir-la.

No li ha sortit bé al Barça situar Malcom, Boateng --que debutaba-- i Aleñá en punta. No hi ha hagut control, ni desbordaments, ni amb prou feines ocasions. Després, amb Luis Suárez i Philippe Coutinho al rescat, un i altre han tingut una ocasió, una per a cada un, però sense arribar a intimidar Juan Soriano, que ha defensat el Sevilla sota pals.

Sense 'punch' en atac i amb Arthur, de nou dels millors al Barça, massa sol en la creació, el Sevilla ha vist la via per robar la pilota, per buscar amb calma la porteria rival i l'ha trobat, més i millor que el Barça, per intentar esborrar els blaugrana de la Copa en aquests quarts.

Ha avisat Amadou en el minut 57, però descol·locat dins l'àrea, sense marca, ha rematat fora. Però un minut després Pablo Sarabia, un malson ja per al Barça, ha marcat amb una gran rematada de primeres a una bona centrada de Quincy Promes, que ha allunyat a Gerard Piqué de l'àrea per fer-li un vestit a mida abans de la seva assistència.

Poc després Éver Banega ha rematat de cap alt i ha avisat el Barça que si no canviava de xip sortiria ferit del Pizjuán. També Escudero o Jesús Navas, que ha marxat lesionat com Sarabia, han donat la prèvia al gol de Ben Yedder.

El davanter francès, que ha buscat l'esquena de Lenglet per rematar a plaer una centrada de Banega, que no han tallat ni Piqué ni Lenglet ni l'estàtua de Cillessen, ha obert finalment escletxa al marcador. I el Barça amb prou feines ha pogut jugar prop de l'àrea del Sevilla, com si deixés els seus intents de ficar-se a l'eliminatòria per a la tornada.