Oficial: Frenkie De Jong serà del Barça l'estiu que ve

El Futbol Club Barcelona ha anunciat aquest dijous a la tarda que Frenkie De Jong serà blaugrana a partir de l'estiu que ve, i tindrà un contracte per 5 temporades. Així, l'holandès, de 21 anys, s'incorporarà a la disciplina del Barça el dia 1 de juliol d'aquest 2019.



El preu del jugador, que fitxa pel Barça per convertir-se en una de les seves pedres angulars, és de 75 milions d'euros i 11 més en variables que el club no ha detallat. D'aquesta manera, el Barça s'ha anticipat al PSG i el Manchester City en la disputa per aquesta jove promesa, una més de l'inesgotable cantera de l'Ajax.



Així ha confirmat el Barça el fitxatge de Frenkie De Jong: