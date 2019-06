La festa major omplirà Sant Joan d'actes lúdics i culturals per a tots els públics

Sant Joan de Vilatorrada s'omplirà d'activitats lúdiques, culturals, esportives, juvenils i familiars, del dissabte 22 al dimarts 25 de juny. Els actes es concentraran al centre del poble, en diferents espais, però no dispersos: «és una fórmula que funciona. Habilitem varis llocs per a diferents ambients però tot queda a prop. Està pensat perquè la gent es pugui moure a peu d'un punt a l'altre», diu el regidor de Cultura en funcions, Jordi Pesarrodona. L'activitat es concentra a la plaça Major, al passeig del Riu i a Cal Gallifa.

La festa arrencarà amb la rua de colles, botifarrada i concerts. L'endemà, actuació de l'orquestra Maravella tot esperant la Flama del Canigó. Serà la nit de la revetlla i s'encendrà la foguera just abans de l'inici del cercatasques que donarà pas als concerts nocturns (més informació a la pàgina 17).

La programació segueix el mateix patró de l'any passat, consolidant les novetats de la tronada del diumenge al matí i el sopar a la fresca del darrer dia de festa major (25 de juny) per degustar les truites que es presentaran al concurs «Fes una bona truita... tens ous?». El ventall d'actes és extens (vegeu pàgina següent) i «pensats perquè en puguin gaudir totes les edats», assenyala Pesarrodona, que insisteix a fer un consum responsable d'alcohol i viure unes festes lliures de sexisme i lgtbifòbia. Hi haurà un Punt Lila per informar el jovent al passeig del Riu.

Els actes són gratuïts. «Una festa major no es pot entendre si no és participativa i oberta», remarca Pesarrodona.

Els dies de festa major són el plat fort d'una programació que s'allarga pràcticament tot el juny, amb festes a diversos barris de Sant Joan i amb la festa major infantil d'aquest cap de setmana.