Sant Joan viu la festa infantil

La Festa Major Infantil de Sant Joan de Vilatorrada -Sant Joan City durant les festes- va arrencar ahir i s'allargarà fins demà, 16 de juny. Tres dies d'activitat non stop que els més petits viuen amb intensitat, amb moltes ganes de gresca i de passar-s'ho bé. I les expectatives no deceben. N'és una mostra el gran poder de convocatòria que té. «És especial, diferent i única. S'ha convertit en tota una referència per als infants», remarca Jordi Pesarrodona, regidor de Cultura en funcions.

La festa l'organitza l'entitat El Sidral, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, i cada any és un èxit. «Sant Joan s'ha anat guanyant per mèrits propis la categoria de capital infantil de Catalunya els dies de festa major infantil». Guanya adeptes edició rere edició, i ja en són 31. Aquest cap de setmana, segons ha explicat Pesarrodona, més d'una vintena d'autocaravanes, amb famílies vingudes d'arreu de Catalunya, s'instal·len a Sant Joan per viure i gaudir d'una festa en què els nens i nenes en són els protagonistes.

Els infants fan gran la versió infantil de la festa major. El fet de tenir la seva pròpia festa és un bon al·licient per sortir al carrer i viure cadascuna de les propostes: cercavila de colors amb bestiari, pluja de mil quilos de confeti, sopar a la fresca, ball disco,merengada, ensabonada, remullada, piscina de xocolata, correfoc, espectacles, tallers, danses, jocs, inflables...