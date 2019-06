Rumba amb El Quinto Carajillo

La Festa Major de Sant Joan programa concerts i actuacions per a tots els gustos. La música hi té un paper destacat i com a cap de cartell en destaca El Quinto Carajillo. El grup santjoanenc de rumba actuarà el diumenge 23 de juny a 2/4 d'1 de la matinada al passeig del Riu. Serà una proposta que de ben segur atraurà molt jovent la nit de la revetlla de Sant Joan. D'altra banda, el públic adult que també tingui ganes de revetlla, podrà ballar al ritme de l'Orquestra Maravella, a la plaça Major. La Maravella també protagonitzarà el concert de tarda.

Prèviament, dissabte 22, a 2/4 de 12 de la nit al Passeig del Riu es podrà cantar i ballar amb Karaokes Band, una fusió entre el karaoke tradicional i el grup de versions. Tancarà la nit Mon DJ.

Un altre plat fort serà el concert de versions de Miquel del Roig del dilluns 24 de juny a les 7 de la tarda al Passeig del Riu.

I dimarts 25, l'actuació de fi de festa anirà a càrrec del grup d'havaneres Les Anxovetes.