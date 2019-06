Un àngel que fa història

ennifer Prat i Villalba passarà a la història per haver-se convertit en la primera cap de colla dona d'una comparsa de la Patum. La jove, que ara té 20 anys, va agafar el relleu com a responsable de la colla dels àngels al seu pare el 2014, quan només en tenia 15. Des de ben petita que forma part del món patumaire i va debutar com a angelet de la Patum de Lluïment a només 7 anys.

Joan Prat va cedir les ales dels angelets a la seva filla fa cinc patums i en aquests dar-rers anys, sobretot els primers, l'ha acompanyada per guiar-la en les tasques de cap de colla. Cada cop té més clar quin és el seu rol a la plaça i té més llibertat per adaptar-se la comparsa a la seva mida. La llibertat total li arribarà el 2021, quan la llista d'espera de persones per saltar d'àngel haurà finalitzat i Prat impulsarà un procés participatiu per sortejar, cada any, sis dels vuit salts de la Patum de nit que la comparsa dona a la ciutadania. «Quan vaig entrar la llista del meu pare ja estava tancada, però no s'acaba fins a la Patum de l'any vinent», explica, per això Joan Prat també hi ha estat més vinculat aquests anys «perquè ell coneix a qui va apuntar». «A mi em sembla que el millor és repartir els salts any rere any i no que els patumaires s'hagin d'esperar deu anys per fer d'angelet», afegeix.

Prat assegura que per ser una dona no s'ha sentit diferent dins del món dels caps de colla, «m'he sentit molt ben rebuda i ara la gent ja em comença a conèixer». El que sí que confessa és que la va sorprendre, fa cinc anys, haver-se convertit en la primera representant femenina d'una comparsa d'una festa amb tants anys d'història. «La presència de dones a la Patum la tinc molt interioritzada», diu. I és que a la comparsa dels àngels, les quatre titulars són dones i la meitat dels col·laboradors, també. En aquest sentit, creu que dins de la majoria de comparses hi ha molta presència femenina i espera que en poc temps sorgeixin noves dones amb responsabilitat dins de la festa.