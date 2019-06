Una cinquantena d'instagramers seran a Sallent per conèixer les Enramades

Les Enramades de Sallent seran més fotografiades que mai a les xarxes socials. Dissabte, una cinquantena d'instagramers (usuaris que comparteixen les imatges que fan a l'aplicació Instagram) seran a Sallent per conèixer de prop les Enramades i retratar els carrers engalanats

Són instagramers especialitzats en festes, patrimoni i turisme, segons explica Mari Calvo, presidenta dels Amics de les Enramades. Ella, molt activa a Instagram, ha organitzat aquesta trobada juntament amb Descobreix Catalunya, i pensa que la visita dels instagramers serà una oportunitat més perquè les Enramades arribin més lluny: «És important donar-nos a conèixer més enllà del Bages i les comarques veïnes perquè per Corpus a moltes poblacions fan catifes de flors però no unes enramades com les nostres». Diu que «l'objectiu és fer bullir la xarxa, i amb cinquanta persones etiquetant les Enramades el ressò serà gran».



Concurs d'Instagram

Paral·lelament, durant els dies de les Enramades es pot participar al concurs d'Instagram amb l'etiqueta #Enramades_sallent2019 o #sallentcomercial. El guanyador obtindrà un val de compra als comerços de Sallent Comercial.