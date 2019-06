Gestió en clau femenina

mb l'entrada de la CUP al govern de Berga el 2015, la Patum va estrenar la primera regidora de la festa: Mònica Garcia, càrrec que va ocupar fins dissabte passat, ja que aquest mandat no continua al consistori.

Mònica Garcia es posava al capdavant de la gestió política de la celebració com «un repte», assegura. «Penso que ser dona i regidora de Patum és una contradicció gairebé estructural a la festa, i això fa que tingui molta més força. Entrar a la Patum com a dona t'aporta un plus de revulsiu perquè, sense entrar en concrecions, el món patumaire és un món masculinitzat, on la força, la valentia i els atributs que habitualment s'han donat als homes són els que es prioritzen», ha relatat Garcia. «Contraposar això amb el fet que les que manen siguin dones, entra de cop a xocar amb aquesta estructura, i com que ja has xocat, et pots permetre anar més enllà i fer un altre plantejament del que hauries fet si hi haguessis entrat amb tota la comoditat del món. Per a mi és molt important», ha valorat la fins fa pocs dies regidora.

Garcia lamenta que moltes vegades s'ha vist qüestionada pel fet de ser dona. «No només en l'àrea de Patum, sinó en qualsevol dels espais on he tractat amb homes que tenen poder, perquè hi ha un sentiment paternalista en molts àmbits de la societat». En aquest sentit, assegura que en les decisions que s'han pres respecte a la Patum, sobretot quan hi ha hagut conflictes, «sempre, sempre, se'ns ha dit que Montse Venturós com a alcaldessa i jo hem estat manipulades, i que al darrere hi havia gent que ens ha dit el que havíem de fer».

De totes maneres, Garcia es mostra satisfeta dels avenços que s'han fet en els dar-rers anys, amb l'obertura de la festa en tots els àmbits, una obertura també per a les dones, creu Garcia. En clau femenina, l'exregidora també ha vetllat per localitzar situacions de violència masclista a la festa nocturna i oferir formació a les comparses per detectar actituds sexistes.