Els infants posaran color a l'Enramada, una gegantona

Sallent tindrà una gegantona dedicada a les Enramades. La figura, d'uns dos metres aproximadament, està en procés de construcció i serà una realitat gràcies a la col·laboració dels infants.

La gegantona forma part del projecte «Gegants Petits», que impulsen Gegants i Nans de Sallent i l'Ajuntament per revitalitzar la tradició gegantera al poble i fer que els nens i nenes ho visquin des de dins. De fet, la idea també es crear un gegantó del Carnaval i que resideixen a les escoles durant tot el curs, per tal que els nens i nenes aprenguin a fer-los ballar.

L'Enramada és de moment un dibuix ( a la dreta la imatge que tindrà la nova gegantona) que s'ha fet a partir d'idees dels alumnes de 3r i 4t de primària de les escoles de Sallent. Ara, per acabar el procés de creació, es demana als infants que posin color a l'Enramada per poder confeccionar el seu vestit. Els nens i nenes poden pintar la il·lustració de la gegantona (als programes d'actes) i portar-la al carrer del Cós tram I, on es penjaran tots els dibuixos i serviran per agafar idees.

Té els cabells amb flors i boix trenat, que recorda la decoració dels carrers, i porta un davantal amb eines, en homenatge al treball artesanal de la festa.