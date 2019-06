Sallent viu el Corpus amb divuit carrers vestits de gala

Sallent s'ha llevat amb 18 carrers vestits de gala. És Dijous de Corpus i es dona el tret de sortidda a les Enramades, una festa que s'allargarà un dia més de l'habitual perquè és Sant Joan. S'escau en dilluns, dia festiu, i per això s'ha decidit fer les balladetes i el sopar d'enramadors dimarts, 25 de juny. Excepcionalment, les Enramades duraran sis dies. La coincidència amb Sant Joan no fa patir l'Associació d'Amics de les Enramades quant a poder de convocatòria. La presidenta, Mari Calvo, és optimista: «És una tradició molt nostra, segur que molta gent de Sallent es queda a Sallent tot i ser un cap de setmana llarg. Això pot motivar a atraure gent de fora que faci turisme a la zona».

Una altra novetat destacada és que s'incorpora un espai interactiu. El primer tram del carrer del Cós s'enramarà amb la participació ciutadana: amb flors i trenes de boix que es faran als tallers que s'organitzen, i amb dibuixos de la nova gegantona pintats per infants. Aquest tram de carrer l'any passat el van guarnir enramadors del barri de Gràcia de Barcelona, alguns dels quals aquest any seran a Sallent per veure les Enramades.

Els visitants es poden passejar entremig d'ornamentacions florals, per espais de contes, conèixer països com el Japó o Lapònia, descobrir poetes o el pas dels maquis per Sallent, entre d'altres (vegeu les temàtiques de cada carrer a la pàgina següent). Cada carrer té un tema de fons sobre el qual es basa tota la decoració, que es comença a preparar mesos abans i que es plasma la nit del dimecres al Dijous de Corpus.

A més, durant aquest sis dies a Sallent s'hi pot trobar música, balls, espectacles, cercaviles i tot un seguit d'actes que conviden a participar de l'ambient festiu.

Biel Duran serà a l'acte inaugural

La inauguració dels carrers enramats es fa aquest dijous, a partir de les 11 del matí. A l'acte hi assistirà l'actor Biel Duran, que acompanyarà el nou alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, a fer el recorregut per tots 18 espais enramats, des del carrer Verge de Fussimanya fins a la plaça de Vila, on tindrà lloc un vermut popular i entrega de records als carrers participants. No hi faltarà la xaranga Els Músics de Sallent, el Toc d'Enramada a càrrec de l'Esbart Vila de Sallent i la xaranga Ke tremolin, formada per alumnes de l'escola de música Cal Moliner.