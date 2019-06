Salt d'homenatge a les pioneres

aria Casals i la seva filla Anna Canals, Carme Cuartielles, Ariadna Cortina, Ramona Riu –que s'ha lesionat i serà substituïda per Marta Sallés–, Marta Novellas, Vanessa Mora i Meritxell Sala. Són les 8 dones que protagonitzaran el segon salt de maces de lluïment femení conegut de la història de la Patum. Aquest migdia homenatjaran les 8 pioneres, que van fer el salt el 29 de maig del 1960 en unes condicions més complicades que les actuals, atès que aleshores la dona tenia un rol inexistent dins de la comparseria de la celebració. Llavors van saltar Isabel Cardona, Rosaura Bonet, Mercè Barniol, Benita Badia, Maria del Carme Ribera, Paquita Rosset, Maria Rosa Subirana i Elisenda Rota. Existeix una foto d'elles encara amb la granota posada, la carota i la maça als dits davant del que avui és el Museu Comarcal de Berga i Oficina de Turisme, al carrer dels Àngels.

Del salt d'avui segurament n'hi haurà centenars de testimonis gràfics. I és que el de les les maces de lluïment, especial per si mateix perquè només se'n fan dos (8 persones a cadascun), el dijous i el diumenge de Patum al migdia, enguany s'hi afegeix l'excepcionalitat que suposa que el d'avui el facin només dones. I és que de les 114 persones que integren la plantilla oficial patumaire només 13 són dones, l'11,4% del total. D'aquestes 4 són titulars de la colla dels àngels, 2 de la guita grossa, 3 dels nans nous, 1 dels vells i vestidors plens i 2 dels turcs i cavallets

Aquest dijous de Corpus, 8 berguedanes de diferents edats i condició es posaran les granotes verdes i vermelles, les immaculades espardenyes de set vetes, les carotes dels dimonis patumaires i alçaran i faran giravoltar les venerables maces al so de les notes de Joan Trullàs, que esdevindrà la banda sonora d'una abraçada al passat i alhora d'una reivindicació per a la plena igualtat també a la festa.

Maria Casals, representant de les maces a plaça tant de lluïment com de nit, ha explicat a Regió7 que «aquest salt és un homenatge a les dones que van saltar l'any 60. Nosaltres, de protagonistes, no en som, ho van ser elles, que ens van obrir el camí a les dones a poder saltar la Patum». Pensa que «cada cop més» les dones tenen més protagonisme dins de festa. «Si vols fer un salt, el demanes i, si físicament estàs en condicions, no crec que hi hagi cap problema». Esmenta que el 1993, quan hi va haver un intent d'autonomia per part de les maces de la colla de vestidors de plens que finalment no va reeixir, l'episodi va generar tensions. L'any següent hi va haver un intent de girar full i es va proposar als saltadors de les maces formar part de la colla de vestidors de plens amb una única condició, que va ser que no en podien formar part les dues dones que saltaven maces de lluïment: la mateixa Maria Casals i Glòria Besora. «Els nostres companys van ser molt solidaris i van dir que no, que es quedarien com estaven perquè les dones érem part de la comparsa. Van actuar molt bé, els nostres companys de les maces.

Les realitats al voltant de Patum han canviat tant pel que fa a la lluita per la igualtat com per fer una festa oberta. Sobre això, Maria Casals explica que possiblement el 2020 se sortejaran salts de les maces de lluïment, un fet inèdit fins ara i que s'emmarca en el procés per fer la Patum més participativa, per exemple, sortejant places de salts de plens i per veure la festa des del balcó consistorial.

Maria Casals, que té 59 anys, es va estrenar saltant les maces de lluïment l'any 1986, i a partir d'aleshores gairebé ho ha fet cada any, i des que salta la seva filla Anna Canals, de 25 anys, «ens ho partim. L'últim que vaig saltar va ser el 2016». Fa tres dècades va demanar una plaça per saltar a lluïment. «Ho vaig anar a demanar i vam dir que quan hi hagués una plaça m'ho dirien. Hi va haver un any que es van retirar el pare de Glòria Besora i Ramon Pujol, i a mig salt a Glòria Besora i a mi ens van donar la maça». Explica que «la Patum és una emoció i fer les maces de lluïment és molt important». A més, aquest dijous la Maria saltarà per primera vegada amb la seva filla, un altre motiu d'alegria per a la família de les maces.

La segona veu femenina històrica dins de la colla de les maces de lluïment és la de Glòria Besora, de 64 anys, que ha saltat amb Maria Casal des del 1986. Ja fa uns anys que no actua als migdies «i deixo el salt, perquè amb les meves cames ja no puc tot i que hi soc igualment perquè m'ho passo bé deixant la maça», diu somrient. Tanmateix, els salts de de nit els continua fent amb la seva col·lega. Fa les maces perquè «és l'única comparsa que m'agrada de la Patum». El salt de la Glòria era del seu pare –Josep Besora–, que el va donar a la Maria Casals, i el tiet del Corneta Ramon Pujol «me la va donar a mi». Ser dona no ha suposat cap problema o impediment per saltar les maces. «Sempre hem tingut un tracte molt bo amb els companys». Té clar que «s'ha avançat una mica en la integració de la dona dins de la Patum però encara s'hauria d'avançar més» i també que hi hauria d'haver més dones a la comparseria.

Una de les maçaires més joves que participarà en aquest salt és Ariadna Cortina, de 25 anys, que va rebre la maça del seu pare, Joan Cortina, i comparteix els salts amb el seu germà Bernat. Fa uns anys que ells dos es parteixen un salt de lluïment i fan o bé el de dijous al migdia o el de diumenge, i el que queda lliure el donen. «Aquest any n'hem donat un i l'any passat també». Ariadna Cortina explica que el salt de dones de les maces de lluïment «per a mi és molt important. Aquest any precisament em tocava descansar perquè havia de saltar el meu germà. Estic molt i molt contenta», i destaca el fet que el 1960 les primeres dones que van fer el salt «es van haver d'amagar per fer-ho i en canvi ara ho podem fer obertament». Quan se li demana si el paper i el rol de les dones dins de la festa és el que li pertoca, assegura que «encara estem bastant lluny de la igualtat». Què falta per assolir-la? «Mires les comparses i la majoria són homes. Cada vegada és més normal veure-hi dones però no hi cap dona als geganters, sigui pel físic o no pel pes dels gegants, no hi ha cap dona a l'àliga... Hi ha comparses on no es veu cap dona, o se n'hi veuen poquetes. No hauria de ser estrany veure-hi dones».

Per a Ariadna Cortina «les maces de lluïment només hi són a lluïment a diferència de les altres comparses, que tenen els salts de nit i això les fa molt especials». Els assajos de les maces de lluïment, que enguany es van fer el 8 de juny al pavelló vell, són estrictament imprescindibles, opina Cortina. «Hem millorat molt els salts gràcies als assajos. És una premissa molt necessària».

La més veterana de les 8 dones que avui saltaran les maces de lluïment és Carme Cuartielles, de 62 anys . No recorda exactament quan de temps fa que salta, però diu que «potser fa 25 anys». Ella va fer de pont «entre el meu padrí, el Pepitu Cuartielles, i el meu germà. Ara salta el meu germà la de lluïment. Ara salta el meu germà a la Patum de lluïment i jo al vespre, però quan el meu padrí es va fer gran el meu germà encara era jove i jo vaig fer el relleu abans del traspàs». Cuartielles no recorda exactament quants anys fa que no salta la Patum de lluïment però li sembla que deu fer més d'una dècada, perquè «no havia fet mai l'encreuament», que va assajar el dia 8 de juny al pavelló vell. Es refereix al pas del ballet de les maces de lluïment, que consisteix en l'encreuament de quatre maces al mig del rectangle que es forma al mig de la plaça de Sant Pere per fer la coreografia.

Aquest salt tan especial «em fa il·lusió, estic molt contenta de poder-hi ser, d'explicar-ho, però també em fa respecte». El camí que van obrir les pioneres el 1960 va ser la punta de llança perquè les dones tinguessin més protagonisme a la festa. «La Patum està bastant oberta, potser hi ha coses que no. A les maces, als nans, tant hi ha noies com nois», rebla.

I si Carme Cuartielles té els dits pelats de saltar les maces i també les de lluïment, Vanessa Mora, de 28 anys, avui s'estrenarà en aquesta funció. «Estic molt nerviosa i alhora molt il·lusionada per fer aquest salt perquè això ha passat un cop a la vida i ara ho podrem fer com vam fer aquelles dones el 1960. És un privilegi». Explica que «un dels meus millors amics, Jordi Moya, em va proposar fer el salt i me'l va cedir». Una altra de les protagonistes és Marta Novellas, de 27 anys, que fa uns quatre anys que salta maces i que es declara il·lusionada per ser protagonista d'aquest salt.

Ramona Riu, de 59 anys, havia de saltar. Feia nou anys que ho havia demanat i li havia tocat aquest salt tan especial. Però el genoll li ha fet la guitza.

Per a Meritxell Sala aquest salt també serà molt especial. Aquesta berguedana de 42 anys és neta de Joan Trullàs, que va ser el compositor de la música del ballet de maces. I dansarà per primera cop com a maça de lluïment en aquest salt femení i en el seu cas també de record al seu estimat avi. «L'hi dedicaré a ell. És un privilegi tan gran ballar les maces i amb la música de l'avi!». Sala assegura que «era un somni vital fer un salt de maces de lluïment». A més, casualitats patumaires, s'escau que demà la seva filla Sofia, de 10 anys d'edat, també serà un dimoni de lluïment a la Patum Infantil. «Se'm va obrir un sol» quan va saber que aquest any saltarien totes dues, que viuen la festa amb una amalgama teixida d'emocions i sentiments