Temàtiques des del Japó fins a Tintín

Els carrers de Sallent ja llueixen les gales de Corpus. Des d'avui fins dimarts que ve es pot passejar pels 18 carrers que s'han engalanat per les Enramades, una festa característica de Sallent declarada Festa Tradicional d'Interès Nacional i un bon reclam turístic.

Fent un passeig per la vila, el visitant s'endinsa en diferents temàtiques, inspirades en poetes, en contes clàssics, en personatges de ficció, en països, en temes històrics, en experiències... Tots els car-rers són diferents però tenen elements comuns: imaginació, originalitat, creativitat i esforç. És art efímer. Serrells de paper, cartró, cartolina, roba, material reciclat com ara càpsules de cafè, ampolles de plàstic o neumàtics, fusta i porexpan són alguns dels materials que s'utilitzen, així com pintura de diferents textures i colors, i elements naturals: flors, plantes verdes i boix, enguany afectat per la plaga de l'eruga del boix. Per aquest motiu no s'ha pogut agafar boix de la finca de Fussimanya que cada any els en proporciona amb un permís especial, tenint en compte que el boix és una espècie protegida.

La plaga que ha arribat al Bages ha fet malbé bona part del boix que hi ha a Sallent i per això els Amics de les Enramades han optat per comprar-ne feixos a Mercabarna, per poder tenir material per als tallers de trenar boixos que es faran per guarnir el primer tram del carrer del Cós, que enguany es converteix en un espai interactiu i s'enrama amb la col·laboració de tothom qui hi vulgui participar.

De fet, la implicació de veïns, entitats, escolars, grups de joves i gent gran és cada cop més gran: «Estem molt contents amb la col·laboració de sallentins i sallentines de totes les edats. La suma d'uns i altres fa que puguem mantenir la tradició any rere any», remarca Mari Calvo, presidenta dels Amics de les Enramades. Malgrat cada carrer tingui els seus organitzadors, no hi ha esperit competitiu entre uns i altres: «Si fa falta ens ajudem, no hi ha rivalitat perquè no hi ha ni concurs ni premis». Agraeix la implicació de tothom i fa un esment especial als nois del projecte Turn ON (iniciativa de l'Ajuntament de Sallent per activar els joves del poble desocupats), perquè «ens ajuden molt, a posar estructures, a soldar...».