Vilada celebra Sant Joan amb activitat lúdica i musical

«La nit de Sant Joan a Vilada és tradició, coca, cava i un foc gran, festa, gresca i germanor». És una estrofa del poema d'Imma Espelt Colell que encapçala el programa de la Festa Major de Vilada, que se celebra des d'avui fins dilluns, 24 de juny, amb propostes culturals, lúdiques i esportives.

De fet, Vilada ja va encetar l'activitat la setmana passada i la programació d'actes s'allarga fins al juliol. Tal com explica el nou alcalde de Vilada, Quim Espelt, «seguim la tònica dels darrers anys de no concentrar totes les activitats el cap de setmana de Sant Joan sinó dosificar-los». D'aquesta manera els caps de setmana d'estiu hi ha ambient a Vilada i és una bona manera de promocionar el poble entre els turistes.

El tret de sortida a les activitats pròpiament de festa major es dona avui amb la projecció de Bohemian Rhapsody. Demà a la nit arribarà la Flama del Canigó i s'encendrà la foguera i hi haurà castell de focs previ a la trobada d'acordions i ball amb Abel Leiba i Ros Melitón. I dilluns serà el dia fort amb cercavila amb els gegants de Vilada, sardanes amb la Cobla Principal de Banyoles i concert i ball amb l'Orquestra Swing Latino. (Vegeu horaris detallats al costat). En paral·lel, avui, dissabte, s'obre la temporada de la piscina municipal, i demà al centre del poble s'instal·laran inflables per als més petits. A més, des d'avui fins dilluns es pot visitar una mostra sobre eines i estris casolans de Vilada dels segles XIX i XX. L'exposició es pot veure al Local de Fàtima d'11 a 2 del matí i de 5 a 7 de la tarda.

El hàndicap amb què es troba la Festa Major de Vilada és que enguany coincideix amb la Patum de Berga: «Ens perjudica, en som conscients; serà més complicat captar gent», argumenta Quim Espelt. El Berguedà es bolca de ple en la Patum, que s'allarga fins diumenge a la matinada. Dilluns, festiu de Sant Joan, serà dia de ressaca patumaire i un bon dia «perquè la gent, a la tarda, vingui a ballar amb l'orquestra Swing Latino». És un dels plats forts de la Festa Major de Vilada, un grup que repeteix després de «la bona acceptació de l'any passat», diu Espelt. L'alcalde assegura que en els últims anys «s'ha donat un impuls important a la festa major. S'hi ha apostat, s'hi han invertit més diners i s'ha aconseguit que atregui gent de poblacions veïnes».

La programació d'estiu a Vilada està dissenyada «per a tots als públics», amb actes pensats perquè en puguin gaudir petits i grans, tant en les festes de Sant Joan com per la Festa Major d'Estiu, a l'agost. L'alcalde, Quim Espelt, ha avançat que un any més el concert dirigit al jovent tornarà a ser potent: «el 14 d'agost actuarà a Vilada el grup La Sra Tomasa, com a cap de cartell».