Els amants de la música clàssica tenen cita a Sant Pere Sallavinera

La música clàssica farà ressonar Sant Pere Sallavinera les nits del 5 i 6 de juliol, en el marc de les Nits Culturals. El cicle, que arriba a la 24a edició, aposta cada estiu per música d'alt nivell i espectacles de qualitat artística.

En aquesta edició es podrà gaudir de Händel a l'òpera» i del Quartet Gerhard, a la plaça Major de Sant Pere Sallavinera, un petit poble de l'Anoia de poc més de 150 habitants. Una xifra que es multiplica per tres durant les Nits Culturals, amb l'assistència d'unes 500 persones a cada actuació. És la capacitat de la plaça Major, l'escenari dels concerts que es programen. L'acústica de la plaça, les cases que l'envolten revestides de pedra i la il·luminació acompanyen l'experiència musical.



«Händel a l'òpera»

L'Orquestra Barroca Catalana inaugurarà el festival el divendres dia 5 de juliol a les 10 de la nit amb Händel a l'òpera. Escenes d'amor, venjança i traïció. Aquesta orquestra va néixer l'any 1993 amb l'objectiu de divulgar i recuperar repertori dels segles XVII i XVIII. Els seus membres són músics especialitzats en interpretació històrica.



Quartet Gerhard

Amb gran projecció a escala europea, el Quartet Gerhard és un quartet de corda format per quatre instrumentistes catalans: Lluís Castán, violí; Judit Bardolet, violí; Miquel Jordà, viola, i Jesús Miralles, violoncel. Actuaran el dissabte 6 de juliol a les 10 de la nit.



«Sempre de vacances»

Als infants no se'ls deixa de banda i el dissabte a la tarda es dedica a ells amb un espectacle «atractiu i dinàmic». Per al dia 6 de juliol s'ha programat Sempre de vacances», una producció de 2Princeses Barbudes, a les 6 de la tarda al local social, que té una capacitat per a 300 persones.



Venda d'entrades

Les entrades per als concerts de música clàssica es poden comprar al web www.nitsculturals.cat. Tant per a una actuació nocturna com per a l'altra, l'entrada costa 20 euros anticipada i en valdrà 22 a taquilla. L'espectacle infantil té un preu de 5 euros i és gratuït per als menors de 3 anys.