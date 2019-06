Puig-reig s'omple de templers amb una festa que amplia les activitats del dissabte

Puig-reig fa un viatge en el temps i retorna als segles XII i XIII per reviure l'època dels templers. El castell de Puig-reig acull des d'avui fins diumenge recreacions històriques amb lluites de templers, canvis de guàrdia, danses medievals, xerrades, tallers, mercat de templers amb més d'una vintena de parades de productes artesans, demostracions d'oficis medievals, actuacions musicals, visites guiades a la zona del castell i a l'església romànica, zona de jocs medievals, servei de taverna i campament, entre altres propostes. Actes detallats i horaris a la pàgina web puig-reig.cat.

La principal novetat d'aquesta onzena edició és l'ampliació de la programació al dissabte al matí. Fins l'any passat, la festa s'inaugurava divendres a la nit i no es reprenia fins dissabte a la tarda. Aquest any, l'organització ha decidit fer activitats al llarg de tot demà: «Aprofitarem tot el dia, amb activitats molt variades i molt idònies per al públic familiar. Per tant la fira templera comença avui i s'allargarà fins diumenge havent dinat», explica Dídac Flores, coordinador del certamen.

La conferència «Templers i l'art de la guerra», el sopar al castell, i l'actuació del grup Figa són els actes programats per a avui, que donaran el tret de sortida a la Festa dels Templers. Demà i diumenge, els visitants podran gaudir de més d'una vintena de propostes, algunes de les quals s'han incorporat de nou com ara Game of shields, un joc de pistes per la zona del castell que al final tindrà una prova de l'estil d'un room escape de resolució d'un enigma. D'altra banda, també s'estrena un concurs de cuina medieval.

Més de cinquanta recreacionistes

Les recreacions històriques són un dels principals reclams de la festa. «Hi participen més d'una cinquantena de recreacionistes, que durant el cap de setmana donen vida a la fortificació i ens retornen al passat templer de Puig-reig», argumenta Flores. Explica que enguany s'han unit tres dels espectacles que s'oferien de manera separada. Demà al vespre tindrà lloc l'espectacle teatralitzat de Guillem de Berguedà als Templers, seguit de la baixada de torxes i la iniciació dels nous templers. Com en les darreres edicions, unes 300 persones voluntàries participen i col·laboren en l'organització d'una mostra que reviu l'època templera.

Al segle XII, l'orde del Temple, meitat monjos i meitat cavallers, va fundar una comanda al castell de Puig-reig, i va ser un dels pocs centres de poder templer. En aquest sentit, l'Associació Cultural Templera de Puig-reig i l'Ajuntament del municipi conceben la festa com «un aparador de la nostra història». Amb els anys s'ha anat consolidant i ha anat creixent en participació i assistència. Calculen que, en els tres dies, passen pel certamen prop de 5.000 persones.