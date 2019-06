«7 de Tapes» trasllada l'activitat al Bosquet i es concentra en un sol dia

Degustar la gastronomia local acompanyada d'un bon vi en el marc de la festa major és un bon reclam per a santfruitosencs i visitants. El «7 de Tapes» i el «7 de Vi» proposa degustar plats, productes i vins de qualitat.



La cita és dijous, 4 de juliol

Com a novetat, l'edició d'enguany es farà al Bosquet i es concentrarà en un sol dia: dijous, 4 de juliol, a partir de les 7 de la tarda. Els organitzadors -restauradors locals- han apostat pel Bosquet com a ubicació perquè «és un escenari ideal per emmarcar un vespre de tapes, vins i música». La festa l'amenitzaran dos grups musicals: Mon Petit Món, de les 7 a les 9 del vespre aproximadament, i a continuació Els Bingueros, que faran retornar al públic als anys 80, amb cançons d'èxit de l'època.

Set establiments de Sant Fruitós participen al «7 de Tapes»: marisqueria Can Ladis, peixateria la Mar de Bo, pizzeria Klam, cafeteria Delicious, Fonda Sant Benet, Nou Celler i xarcuteria Cal Fusteret. Els plats que cuinaran es maridaran amb vi de cinc cellers: La Vinyeta (DO Empordà), Mas Vicenç (DO Tarragona), Terrer de Pallars (DO Costers del Segre), Ramon Canals (DO Penedès) i Grau i Grau (DO Pla de Bages).

Els tiquets es poden comprar anticipadament, al preu de 16 euros, en qualsevol dels establiments que participen al «7 de Tapes», i també se'n vendran el mateix dijous al Bosquet, a 20 euros. Cada tiquet inclourà 4 tapes i 3 vins més la copa de regal. A part del tiquet bàsic, es podran adquirir tiquets de 2 tapes o de 2 vins.

L'organització anima a tothom a participar a la festa i a gaudir «d'una vetllada de vins, tapes i música en un dels escenaris més emblemàtics de Sant Fruitós».