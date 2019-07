Els joves vibraran amb Strombers, a Sant Fruitós

La música és un ingredient essencial de tota festa major, i a Sant Fruitós hi haurà actuacions variades. Per al jovent, en destaca l'actuació de Strombers, divendres, 5 de juliol

Els bagencs Strombers protagonitzaran el concert de la nit de divendres. Serà l'actuació estrella per al públic jove, que es farà al Cobert de la Màquina de Batre a les 12 de la nit. Paral·lelament, a partir de la 1 de la matinada, a la pista del camp de futbol hi haurà música amb Mon DJ.

Pel que fa a les actuacions de dissabte, 6 de juliol, cal destacar la banda de tributs Los 80 principales, formació que s'encarregarà de fer ballar el públic del Cobert del Batre, a partir de les 12 de la nit. En paral·lel, a la pista del camp de futbol hi ressonarà la música del DJ Arzzett.

Per al públic de més edat també hi haurà actuacions musicals. Cal destacar el concert de tarda (20 h) i el ball de nit (23 h) del diumenge 7 de juliol amb l'Orquestra Rosaleda, aque es farà al Cobert del Batre. Abans del ball es farà un petit espectacle pirotècnic a la plaça Onze de Setembre.