La pista del Bosquet, de Sant Fruitós, escenari musical

La pista del Bosquet s'estrena com un escenari més de la Festa Major de Sant Fruitós. S'afegeix al Cobert del Batre i a la pista del camp de futbol. En tots tres espais s'hi duran a terme activitats diverses. Al Bosquet s'hi concentraran diferents propostes musicals i artístiques. Per exemple, divendres, 5 de juliol, s'hi farà la tradicional Festa Andalusa amb les actuacions de l'escola de ball Lourdes Jiménez i la proposta rumbera d'Aroma Flamenco, tot plegat presentat per Carla Show.

Dissabte, 6 de juliol, al Bosquet hi ressonarà música electrònica amb un vermut a les 12 del migdia; i a les 7 de la tarda serà el torn del públic més veterà amb «La 3a joventut». A continuació, ball de festa major amb Raúl.