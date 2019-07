La BdeGust promociona el producte local i els vins catalans

Gastronomia, vins i música es fusionen a la mostra BdeGust, que es farà diumenge, 7 de juliol, a la Font del Balç, a tocar de Gironella. L'espai, al costat del riu Llobregat, convida a degustar bon menjar i assaborir bon vins; a tastar productes de proximitat tot gaudint d'actuacions musicals. Aquesta és l'essència de la BdeGust, que arriba a la dotzena edició sent tot un referent al Berguedà. S'ha convertit en un aparador per promocionar i fer difusió dels productes locals i de cellers d'arreu de Catalunya.



Biosphere, compromís sostenible

Aquesta edició de la mostra gastronòmica i vitivinícola BdeGust estrena el segell Biosphere. Tal com explica Karina Behar, de l'Associació Cultural Font del Balç, «el certificat es basa en el compliment dels principis de sostenibilitat, com són l'ús eficient de recursos naturals, la inclusió social i la qualitat de servei, entre d'altres». Acredita que s'hi apliquen bones pràctiques, com per exemple la contractació d'empreses que treballen amb persones en risc d'exclusió social (les del centre especial de treball Taller Coloma i Grup Horitzó); i la gestió responsable dels residus, amb l'ús de plats, coberts i tovallons orgànics i compostables. El compromís sostenible de Biosphere avala el compliment de 60 requisits que es revisen amb regularitat.

Un miler de visitants

El certamen ha anat prenent força i en els últims anys hi han passat més d'un miler de persones en cada edició. Cada any és un èxit, atrau parelles, grups de joves, gent gran, famílies... La diversitat de públic és àmplia, tenint en compte que, a part de maridatge de vins i formatges, tast a cegues,degustació de cervesa artesana i concerts, també es programen tallers per als infants relacionats amb la gastronomia.



Els viticultors i productors locals

Els assistents podran tastar vins de les denominacions Pla de Bages, Penedès i Costers del Segre (Cellers Underground); Empordà, Penedès i Ribeiro (Gallina de Piel Wines by David Seijas); Pla de Bages (Heretat Oller del Mas, Collbaix, Fargas, Fargas i la Diferenta); Empordà (La Vinyeta), i el cava Vendrell Olivella. A més, també tindran un paper protagonista els impulsors del projecte de recuperació de vinyes i feixes fetes amb murs de pedra seca de la Bauma de les Deveses de Sant Julià de Cerdanyola.

La cervesa que es donarà a conèixer a la mostra BdeGust és la navassenca Ninkasi i el restaurador serà Marcel Cardona, xef del restaurant Cal Fuster de Viver i Serrateix. Els artesans d'enguany són els formatges Blancafort i Cal Músic; els embotits, de La Cooperativa i Casa Enfruns; i el pa, del forn l'Espurna de Berga.