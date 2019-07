Gurb acull l'aplec de sardanes d'Osona

L'Aplec Comarcal d'Osona de sardanes fa parada aquest cap de setmana a Gurb, amb la participació de nombroses agrupacions sardanistes que dansaran al ritme de les cobles Ciutat de Girona, la Principal del Llobregat i Jovenívola de Sabadell. Serà diumenge a partir de 2/4 de 5 de la tarda a la zona esportiva de Gurb. L'activitat, però, arrencarà demà, dissabte, a la tarda, amb un concert de sardanes i una audició a càrrec de la Principal de la Bisbal.

Diumenge al matí geganters, bastoners i dansaires participaran a la mostra de cultura popular i tradicional catalana. Hi haurà els gegants de Ripoll, Manlleu, Aiguafreda i Sant Joan de les Abadesses. I dansaires del ball de gitanes de Santa Perpètua, els bastoners de Castellar del Vallès, els Segadors de la Plana i l'Esbart Queralt de Berga. Al migdia, sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona, i dinar de germanor.

I a la tarda, nombroses agrupacions de sardanes d'Osona participaran al 13è aplec comarcal, que és itinerant i l'any passat es va fer a Montesquiu amb la participació d'unes 1.100 persones. «L'aplec està del tot consolidat, és un èxit de públic», remarca Joan Codina, membre de l'organització. Explica que l'aplec és itinerant i «es fa cada any en una població on la resta de l'any pràcticament no es fan sardanes». Aquest any la població escollida és Gurb i l'any que ve serà Sant Julià de Vilatorta, coincidint amb els 50 anys de l'agrupació sardanista local.

Com cada any, s'homenatjarà dues persones, una d'Osona i una de fora de la comarca. El reconeixement local se l'endurà Àngel Capdeferro, de Roda de Ter i membre de la comissió organitzadora. És un gran aficionat a les sardanes i té un arxiu molt important de música sardanística. I l'altra persona homenatjada serà Alfred Abad, compositor tarragoní.