Bagà recorda el seu important passat medieval amb actes lúdics i culturals

ARXIU PARTICULAR

En el transcurs d'aquesta festa la vila de Bagà retrocedeix en el temps fins a l'època de la seva fundació ARXIU PARTICULAR

Bagà s'endinsa en una marató de festes i activitats que s'allargaran fins al començament del mes d'agost i que tenen com a nexe d'unió el passat medieval del municipi, i posen una atenció especial en els càtars. Així, les Festes de la Baronia de Pinós, que comencen demà i duraran fins al proper 19 del mateix mes, traslladaran la vila del Berguedà i els seus habitants al segle XIII, en plena edat mitjana, quan Bagà era un important nucli urbà. Però els organitzadors també han programat activitats paral·leles relacionades amb aquella llunyana època, com el Festival Celta de Catalunya, que va començar ahir i s'allargarà fins diumenge, i que apropa aquesta varietat musical als espectadors amb espectacles de dansa, tallers i música (com el trio Seami O'Dowd, el gaiter Leonard Barry i els aragonesos 13 Krauss, entre d'altres); la Festa de Música dels Pirineus (Femap), el proper dia 19 de juliol; i el Gran Mercat d'ambientació medieval (amb la Mostra de productors agroalimentaris del Berguedà i la Trobada de grups de recreació històrica) el cap de setmana del 20 i el 21 de juliol. I a partir del dia 30 del mateix mes s'iniciaran els actes de la festa major amb què es clouran més de quinze dies en els quals Bagà serà al centre de les mirades dels aficionats a l'època medieval.

Les Festes de la Baronia de Pinós barregen actes festius i lúdics amb el rigor històric per commemorar la fundació de Bagà al segle XIII i la seva estreta relació amb el moviment càtar, considerat herètic per part de l'Església. L'origen medieval del poble, amb el palau de Pinós dominant les cases des del cim de la muntanya, i la seva fundació pels senyors de Pinós es recreen cada any a les Festes de la Baronia de Pinós.

El mateix palau de Pinós –de titularitat municipal i els baixos del qual acullen el Centre Medieval i dels Càtars, un museu d'interpretació del catarisme– és un dels indrets que acullen activitats durant aquestes festes, juntament amb l'església de Sant Esteve i la plaça de Galceran (coneguda entre els vilatans com la «plaça porxada» o la «plaça de les voltes»).

A partir de demà fins al proper divendres, la vila de Bagà recuperarà el seu passat medieval, amb activitats que transformaran el poble i el tornaran a una època passada, quan Bagà ocupava un lloc destacat a la Catalunya vella. Els vestits, la música i l'ambientació transportaran els visitants a una època ja inexistent, però que va marcar profundament la història de Bagà.