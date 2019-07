Rock M'enrotlla obre deu dies d'activitat a Castellgalí

El correfoc i el festival Rock M'enrotlla donen avui el tret de sortida a la Festa Major de Castell-galí, que arriba carregada de música d'estils diversos i per a totes les edats, de propostes d'oci i d'activitats infantils.

Crim, La inquisición, MDA i RockerXs són els grups que pujaran avui a l'escenari en la 17a edició del Rock M'enrotlla, a partir de les 10 de la nit a la zona verda del polígon industrial El Pla del Camí. «Joves i no tan joves podran gaudir d'un festival que cada any té molt bona resposta de públic. Està del tot consolidat i és una proposta que atrau els amants del punk, el hardcore i el rock», explica la regidora de Festes de Castellgalí, Núria Fulgado.

La nit serà llarga però per altra banda hi haurà qui matinarà per participar al concurs de pesca de demà a les 6. Més tard, a les 10, tir al plat. Del dilluns dia 29 en destaca l'espectacle infantil El planeta dels somnis. Dimarts, festa Holi i sopar jove «De traje». I dimecres i dijous, més propostes infantils i juvenils: gimcana d'aigua, tallers i nit chill out a la piscina. (Vegeu horaris a sota)

La regidora Núria Fulgado remarca que «el format de programar propostes per a nens i nenes en diferents punts de la població és encertat i funciona bé, per això hi apostem un any més».

El gruix de l'activitat es viurà del 2 al 5 d'agost. Divendres dia 2 es farà la segona jornada de proves a l'estil Humor Amarillo, amb combats entre equips als inflables del camp de futbol, i el tradicional sopar amb espectacle que cada any aplega unes 500 persones. Aquest any, com a novetat, es farà a l'aire lliure i no al pavelló: «Aquest any el sopar es farà a la plaça de l'Ajuntament i animem tothom a participar-hi i a gaudir de l'àpat i de l'espectacle d'humor amb Impro-show improstar». Els tiquets es poden comprar fins dimecres, 31 de juliol, a l'ajuntament de Cas- tellgalí.

El dissabte 3 i el diumenge 4 seran dos dies forts de festa major amb balls i concerts, amb Joan Vilandeny i l'Orquestra Rosaleda; i cercaplaces i Summer Festival, amb música i gresca per al jovent.

I dilluns 5 d'agost, Castellgalí dirà adeu a la festa major amb festa de l'escuma al matí i ball amb Swing Latino a la nit.