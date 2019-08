La cursa més salvatge, festa i música arriben a Casserres

La disbauxa regna, des d'avui, divendres, a Casserres. Fins dilluns que ve, la vila del baix Berguedà s'endinsa de ple en el programa d'actes de celebració de la seva festa major. L'Ajuntament, la comissió de cultura i festes i les entitats del municipi han unit esforços per oferir activitats diverses que arribin a tots els públics. D'aquesta manera ho ha explicat la nova regidora de Cultura, Sandra Martín, que tot i que ha assegurat que la festa major té un aire continuista, seguint la tendència de les darreres edicions, l'objectiu és oferir activitats «perquè tothom gaudeixi».

Una de les activitats estrella, i per vuitè any consecutiu, tornarà a ser la Casserres Salvatge. La cursa d'obstacles per a grans i petits que tindrà lloc al camp de la Llangotera demà. Enguany, una de les principals novetats és que la xifra de participants quedarà limitada a 400 persones. Tenint en compte el creixement que ha experimentat aquesta proposta en els darrers anys, l'organització ha decidit limitar la capacitat per garantir un millor desenvolupament de la prova. Per als que encara no hagin fet la inscripció, tenen la possibilitat d'apuntar-s'hi demà, dissabte, al mateix lloc de la prova a partir de 2/4 de 5 de la tarda. Més enllà d'aquest esdeveniment multitudinari no competitiu, en què el que compta és participar i passar una bona estona –intentant superar els entrebancs preparats entre fang, aigua i palla– el programa és molt més ampli.

L'Assemblea de Joves ha organitzat concerts cada nit –des d'avui i fins diumenge– que tindran lloc a la plaça 1 d'Octubre amb els gironellencs Rúpits o amb l'incansable Miquel del Roig, entre d'altres. A més a més, la regidora Sandra Martín ha explicat que per a demà, dissabte, a banda de l'oferta musical que hi haurà en aquest espai, s'estrenarà una nova proposta dirigida als adolescents a la plaça de Santa Maria a partir de la 1 de la matinada. «Els més joves ja fa anys que ens demanen un altre tipus de música i per això hem apostat per portar DJ Weah, que sabem que agrada a aquest perfil de públic», ha explicat.

Els més menuts també tindran la seva festa particular. Els actes infantils, el concurs de dibuix i l'espectacle a càrrec de Jaume Barri, s'han concentrat, principalment dilluns, a la plaça de Santa Maria. Com és habitual tampoc hi faltaran els actes més tradicionals, ha recordat Martín, com és la cantada d'havaneres d'aquesta nit a càrrec del grup Xarxa, el ball de nit de dissabte o el concert i el ball de Gala de diumenge a la nit amb l'Orquestra Venus. A més a més, el grup Flipats pel Teatre portarà a escena, a la plaça Santa Maria, diumenge, Història de la Moda: de la prehistòria als nostres temps, i a la tarda, el mateix espai acollirà un tast gastronòmic amb música en directe amb Swite Duo.

La regidora convida a tots els casserrencs a participar en els actes i fa una crida als visitants a acostar-se al municipi per formar part de la celebració.