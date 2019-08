Navàs aposta pels concerts de nit

Si Navàs es decanta per alguna cosa en la seva festa major, és, sense cap mena de dubte, pels concerts de nit. La vila bagenca ja ha aconseguit oferir a tot el públic assistent diferents grups de renom en els darrers anys, i enguany ha optat per seguir fermament per la mateixa línia. La música en directe destinada sobretot als joves ressonarà especialment a l'espai de la plaça de l'Ajuntament, amb concerts des d'ahir, dijous, fins dilluns. El conjunt Doctor Prats serà el gran cap de cartell de la festa major, que pujarà a l'escenari dissabte a la matinada.

Els grups són «un bon reflex» de les peticions que van fer la majoria dels participants en una enquesta en xarxa que va obtenir més de 100 respostes, feta després de la darrera edició de la festa major, tal com explica l'alcalde de Navàs, Genís Roca. El batlle destaca que, sense descuidar la resta d'actes, «fa uns anys que donem molta importància als concerts». Entre altres motius, Roca diu que «com que és un ajuntament jove, potser ens tiba més fer concerts». «Sobretot ho fem perquè, com que tota la festa major és gratuïta, l'única manera que tenim de fer diners és a la barra, i si portes grups fluixos, la gent no ve i no fas barra», argumenta.

L'alcalde considera que el consistori ha aconseguit que la Festa Major de Navàs tingui renom gràcies als grups que darrerament ha pogut aplegar.

Especialment per a aquestes nits, el consistori ha decidit habilitar un punt lila, format per voluntaris que cobriran les diverses franges horàries. Roca destaca el fet que siguin persones que, de forma altruista, han aconseguit omplir tots els torns gràcies a la col·laboració de col·lectius feministes i LGBTI de la ciutat, en comptes d'una empresa privada com passa en altres llocs com en la Patum de Berga, diu el representant.

Si bé ahir al vespre ja va actuar Tokan2 la Polla, avui comença l'activitat musical més destacable amb Juantxo Skalari, el reconegut cantant de l'extinta banda d'ska navarresa Skalariak. El concert el completaran els gironellencs Rupits i, més en clau local, els conjunts Ultimatom Band i QNDA, format per geganters de la vila. Els punxadiscos navassencs 3dePego tancaran la vetllada.

El dia més important, però, serà dissabte. Després de la Discomòbil Fem Festa DJs, a les 11 de la nit a la plaça del CAP, a 2/4 de les 2 de la matinada serà el torn dels cap de cartell, els terrassencs Doctor Prats, mentre DJ Arzeet, tancarà la nit. La festa seguirà diumenge amb el grup Roba Estesa com a cap de cartell, en un concert que completaran La Banda del Coche Rojo i DJ Moix i Morde. Dilluns, els protagonistes de les actuacions musicals seran els valencians Auxili i el grup de versions Sixtus.